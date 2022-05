La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo: cada año mueren más personas por estas enfermedades que por cualquier otra causa. De estas muertes, el 85 por ciento son producidas por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular.



Los hábitos de vida, los factores de riesgo cardiovascular e incluso las enfermedades cardíacas comienzan en su mayoría desde la infancia; por ello, esa es la fase más importante para su control y prevención.



Controlar los factores de riesgo cardiovascular es una medida muy eficaz para evitar la aparición de la enfermedad cardiaca. Los niños no están excluidos de esta recomendación: la obesidad y el sedentarismo son los principales factores para revisar.

Según los últimos datos sobre hábitos de vida de la población infantil aportados por la Organización Mundial de Salud (OMS), cada vez son más los menores que pueden tener problemas cardiovasculares en el futuro, ya que uno de cada cinco niños es obeso.



De hecho, fueron esos datos los que llevaron a la OMS a publicar una guía sobre actividad física, sedentarismo y sueño para niños de cero a cuatro años, dado que esta etapa es crucial para instaurar unos hábitos de vida saludable.

Algunas de las principales recomendaciones fueron: evitar que los niños jueguen con pantallas hasta los dos años, procurando además que a partir de entonces el tiempo que pasen delante de ellas sea como máximo de una hora diaria. También se recomienda realizar al menos tres horas de actividad física cada día a partir del año.



Además, es importante sensibilizar a cada mujer embarazada y al profesional responsable de su cuidado sobre las medidas de prevención cardiovascular desde la concepción; promover y proteger la lactancia materna durante al menos seis meses e idealmente hasta los dos años de vida; sensibilizar y capacitar a todos los profesionales de la salud relacionados con la prevención cardiovascular en la infancia: antropometría, medición y diagnóstico de hipertensión arterial, y recopilación de historia clínica sobre tabaquismo, nutrición y actividad física.

Los niños no deben ser sedentarios para evitar enfermedades. Foto: iStock

Corazones que vuelven a latir

Hace 19 años Elizabeth Ortiz no podía creer lo que estaba viviendo, a su pequeña hija Valentina le habían diagnosticado una cardiopatía congénita que requería cirugía. Ella no contaba con los recursos económicos que le pedían para realizarla y por ello buscó alternativas de carácter social y encontró el programa Corazón Colombia, de la Clínica Shaio, que nació en el 2003 como una forma de devolverles la esperanza de vivir a niños de escasos recursos con problemas del corazón.



El espíritu de estas jornadas se inspira en que suene fuerte y sano el latido del corazón de muchos niños y niñas, según lo explica Mónica Álvarez, coordinadora del Programa Corazón Colombia. “Es por esto que hemos puesto todo el esfuerzo de nuestros profesionales de la salud, tecnología, insumos, al servicio de los niños y sus familias, que en otras circunstancias no hubieran podido tener la oportunidad de acceder a los procedimientos que su enfermedad requería” afirma la coordinadora del programa.



Después de tantos años Elizabeth recuerda esos días: “No tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mi hija, fue un momento muy difícil en el que no solo contamos con buenos profesionales, sino con buenos seres humanos”.



Valentina es una de los casi 900 niños que han sido operados durante estos años, ya tiene 23 años, lleva una vida normal en España junto con su familia, le encanta montar en bicicleta y siempre tuvo claro que quería desempeñarse en el área de la salud: ha hecho estudios de auxiliar de enfermería e higiene bucodental.

Jornadas que salvan vidas

En el marco del aniversario número 65 de la Clínica Shaio en el 2022, se está organizando una jornada para poder llegar, después de la pandemia, a los niños que más requieren apoyo para que “su corazón lata sano y feliz”, según lo indica la especialista Mónica Álvarez, y agrega para los interesados que el perfil para ser beneficiario del programa consiste en:



• Ser niños y niñas de 0 a 15 años con nivel 0,1 y 2 de Sisbén.

• Tener enfermedad cardiovascular identificada (diagnóstico inicial emitido por el cardiólogo).



• Vivir en Bogotá o con posibilidades de viajar a Bogotá con un acompañante.

• Enviar una documentación básica (fotocopia de: cédulas de padres, Sisbén, registro civil o tarjeta de identidad, números telefónicos (celulares y fijos) al correo electrónico: corazon.colombia@shaio.org.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET