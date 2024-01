Eventual ‘enfermedad X’ que en el futuro podría preocupar al mundo, en agenda del WEF

Esta semana se está realizando en Davos, Suiza, la Reunión Anual del Foro Económico Mundial o por sus siglas en inglés WEF, que se desarrollará entre el 15 al 19 de enero de 2024. Allí se reúnen algunos de los líderes económicos y políticos más importantes del mundo, así como las organizaciones de talla mundial.

En la agenda de la reunión anual del Foro Económico Mundial, que este 2024 recibe el nombre de ‘Una estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía’, varios importantes directivos de la Organización Mundial de la Salud y otras personalidades, entre ellos: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS; Shyam Bishen, Jefe, Centro de Salud y Asistencia Sanitaria; Roy Jacobs, Presidente y director ejecutivo, Royal Philips; Preetha Reddy, Vicepresidente ejecutivo de Apollo Hospitals Enterprise Ltd; Nisia Trindade Lima, Ministra de Salud de Brasil; y Michel Demaré, presidente de la junta directiva de AstraZeneca Plc, hablarán de la importancia de prevenir una pandemia mundial en los próximos años.

En el 2018, la Organización Mundial de la Salud acuñó el termino de ‘enfermedad X’ para referirse a alguna enfermedad que aparezca de la nada y pueda ocasionar una pandemia mundial, según la Organización.

El día miércoles, 17 de enero, se realizará el debate 'Preparándose para la enfermedad X', donde se expondrán las preocupaciones de la entidad sobre la aparición de una enfermedad altamente viral y letal que ocasione una nueva pandemia, y según advierte la OMS en la descripción del debate "la enfermedad X” ( una enfermedad desconocida, altamente viral y que aparezca de la nada) podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus".



Aunque en los últimos días, el término de la 'enfermedad X' ha ganado gran protagonismo, generando una discusión en redes sociales, sin embargo, este fue acuñado en el 2018 por la Organización Mundial de la Salud quien lo utilizó para describir la aparición hipotética un patógeno desconocido, que fuera capaz de desencadenar una ‘epidemia internacional’.



Un artículo publicado en el medio de comunicación 'The Economist' explica que la Organización Mundial de la Salud utiliza la expresión ‘enfermedad X’, como una metáfora para resaltar la importancia de abordar programas coordinados de salud pública a nivel mundial, para así reducir los riesgos de que una emergente epidemia no se convierta en una nueva pandemia mundial, como ocurrió con el Covid-19, en el año 2020.



Además, en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, se menciona la lista de algunas enfermedades, virus o patógenos que actualmente existen y si no se controlan y estudian de forma correcta son capaces de causar futuros brotes y pandemias mundiales.

De igual modo, la OMS menciona que la ‘enfermedad X’ es una estrategia que busca destacar las enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo, con el fin de asegurar que los planes de vigilancia e investigación epidemiológica de los diferentes países del mundo sean lo suficientemente flexibles como para ser válidos ante epidemias aún desconocidas.

La enfermedad X, es un término utilizado para referirse a enfermedades que podrían causar pandemias. Foto: iStock

Lista de enfermedades prioritarias que requieren de más investigación, según la OMS

Aunque la intervención de los representantes de la Organización Mundial de la Salud, en el Foro Económico Mundial, tratará principalmente en la ‘enfermedad X’, la entidad tiene una lista de padecimientos que se consideran prioritarios y que necesitan de más investigación, entre ellos destacan:

Covid-19. Fiebre hemorrágica Crimea - Congo. El virus del ébola. Virus de Marburgo. Fiebre de Lassa. Coronavirus MERS y SARS. Virus Nipah. Enfermedades henipavirales. Fiebre del valle del Rift. El Zika.

El Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, ha señalado, que el término es utilizado para resaltar la importancia: "De responder de forma rápida y eficaz a las epidemias y pandemias es fundamental centrarse en los patógenos y familias de virus prioritarios sobre los que investigar y obtener contramedidas".

