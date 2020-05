Desmienten caso de Kawasaki por coronavirus en Colombia

A través de un comunicado, la Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia (HOMI) salió a desmentir un supuesto caso de enfermedad de Kawasaki relacionado con el nuevo coronavirus.

La institución aclaró que si bien hay un paciente con dicha enfermedad, no está asociado a SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19. Y es que, según expertos de ese hospital, el también llamado síndrome de Kawasaki no es una patología nueva ni que se asocie exclusivamente con la pandemia.



“En nuestra Fundación atendemos en promedio 40 casos anuales de esta enfermedad bajo los protocolos de salud establecidos”, indica el HOMI.



De hecho, aunque es una enfermedad muy rara, se presenta en Colombia en 175 niños por cada 100.000 menores de 5 años, de acuerdo con un artículo de la Revista Colombiana de Cardiología.



El pediatra Vladimir Muñoz explica que la enfermedad de Kawasaki se diagnostica desde hace varias décadas en Colombia (se conoce desde los años 60). Se trata de una inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que puede llegar a comprometer arterias importantes como las coronarias y que afecta principalmente a niños entre 1 y 8 años de edad.



El cuadro se presenta con fiebre, un brote en el cuerpo, conjuntivitis, inflamación de algunas mucosas, por ejemplo, en la garganta y la boca, además de inflamación en algunos ganglios, señala el pediatra.



Aunque la causa de la enfermedad de Kawasaki es desconocida, se han relacionado alteraciones genéticas que promueven unas reacciones exageradas de las defensas del organismo de los niños después de algunas infecciones, probablemente virales. Además, se debe aclarar que no es contagiosa, pero los casos que se presentan sí se relacionan con la presencia de algún virus, de los que favorecen brotes epidémicos.



Su conexión con la pandemia está en que desde abril en Reino Unido y varios países se han documentado casos de niños infectados con SARS-CoV-2 que desarrollan esta enfermedad, aunque hay poca evidencia en la materia.



Conozca más de esta enfermedad en este artículo.

