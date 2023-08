Hoy en día, es común encontrar diferentes productos en el mercado que prometen sustituir el consumo de azúcares, sin dejar de aportar dulzor a los alimentos. Pero ¿qué tan beneficiosos pueden llegar a ser estos productos para la salud?



La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha determinado que los endulzantes artificiales no son elementos nutricionales esenciales y no representan ningún valor nutricional. Y lo que es más relevante: algunos de estos productos como el aspartamo (edulcorante) han sido catalogados por los organismos de control como "posibles" cancerígenos.



Estudios científicos han puesto en evidencia cómo algunos endulzantes “cero calorías”,

artificiales, así como, azúcares añadidos estarían asociados con un aumento del riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares y desarrollo de diabetes tipo 2 entre otros eventos en salud.



De allí, la importancia de conocer la diferencia que hay entre aquellos azúcares

indispensables para nuestro diario vivir y aquellos que pueden llegar a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades como hipertrigliceridemia, obesidad, insulinorresistencia, cáries, entre otras.



La doctora Inés Sofía Morales Salcedo, directora del Programa de Nutrición y Dietética de la Fundación Universitaria San Martín, resalta el papel de los diferentes tipos de azúcares existentes y su impacto en la salud, que dependerá en gran medida de su consumo, la composición o estructura química de cada uno de ellos.

El aspartamo es un edulcorante artificial ampliamente utilizado en bebidas dietéticas, goma de mascar, gelatina, helados, etc. Foto: iStock

“La glucosa es un azúcar esencial para la salud humana, debido a que es la principal fuente energética que necesita nuestro cuerpo para realizar cualquier actividad y se obtiene a través del consumo de frutas, verduras, leche - conocidos como azúcares simples - y carbohidratos complejos como almidones y fibra dietética, cuyas calorías son utilizadas de acuerdo con los procesos metabólicos”, explicó la doctora.



Por otro lado, están los endulzantes naturales no calóricos- categoría a la que pertenece el Lou Han Guo y la stevia- que se consumen para reducir el aporte de calorías, una vez que no son considerados aditivos alimentarios.



Los riesgos empiezan a aparecer con el consumo de endulzantes artificiales y azúcares añadidos, los cuales pueden ser nocivos si se utilizan sin el conocimiento de sus propiedades y efectos adversos.



Estudios desarrollados por la Universidad de Cleveland demuestran que este tipo de sustitutos pueden llegar a ser resistentes a la insulina, hormona que permite mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre. Así mismo, se afirma que sustancias como la sucralosa y la sacarina, pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.



“Si encuentra aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfame de potasio, advantamo, ciclamato de sodio, quiere decir que está adquiriendo un producto con adición de endulzante o sustituto de azúcar artificial, de allí la importancia de leer el etiquetado de los alimentos con el fin de reconocer qué tipo de edulcorantes y/o azúcares se están empleando para su producción y así, tomar una decisión de compra consciente y preventiva”, afirmó la nutricionista.



Estar atentos al consumo de estos productos es fundamental. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado a productos como el aspartamo como posiblemente cancerígeno para los seres humanos, tras establecer que hay “evidencia limitada” sobre su carcinogenicidad.



El aspartamo es un edulcorante artificial ampliamente utilizado en bebidas dietéticas, goma de mascar, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales de desayuno, dentífrico y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables, por lo que puede ser muy fácil consumirlo diariamente.



De acuerdo a lo anterior, entidades como ACOFANUD, la Fundación Colombiana del

Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular han venido

incentivando el desarrollo de investigaciones que permitan identificar el nivel de riesgo y los efectos secundarios que pueden tener estos productos en la salud de los colombianos.



Mientras estos estudios se adelantan, la doctora Morales recuerda que el consumo de los endulzantes debe contar siempre con la supervisión de un Nutricionista Dietista, profesional idóneo y con competencias específicas, quien determinará el cálculo de la ingesta diaria aceptable, la cual dependerá entre otras variables del peso, la edad, el estado fisiológico y el tipo de endulzante o sustituto para cada persona.





D. Vanessa Ortiz

