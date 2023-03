Una nueva revisión clínica publicada en 'CMAJ' (Canadian Medical Association Journal) ofrece una visión general de las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis con base en las pruebas más recientes.



El informe busca ayudar a médicos y pacientes a mejorar el pronóstico de esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a 190 millones de las mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo.

La endometriosis, definida como la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, es una de las enfermedades ginecológicas más frecuentes. La endometriosis es una enfermedad dolorosa y compleja que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, pero que no se conoce bien. Puede causar dolor pélvico crónico y daños orgánicos, afectar a la fertilidad y repercutir negativamente en la calidad de vida.



"La endometriosis puede afectar a múltiples sistemas orgánicos y sus síntomas suelen ser crónicos, lo que puede afectar considerablemente a la productividad laboral, la vida social, las relaciones íntimas y la salud mental, y acarrear costes sociales sustanciales", advierte la doctora Catherine Allaire, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y del BC Women's Centre for Pelvic Pain and Endometriosis, junto con otros coautores.



El 30 % de mujeres con esta enfermedad no presentan síntomas o estos varían ampliamente, lo que hace que sea difícil de detectar, adicional la especialista en ecografía y endometriosis en el Instituto Bernabeu, Belén Moliner de España, asegura que el 30 por ciento de las endometriosis a nivel global se detectan durante el tratamiento de reproducción.



"La imposibilidad de quedar embarazada es otro de los síntomas de la endometriosis y es muchas veces en la consulta donde la paciente que ha sufrido durante años otros síntomas asociados descubren lo que ahora está impidiendo su embarazo", ha dicho con motivo del Día Mundial de la Endometriosis.

Facebook Twitter Linkedin

La endometriosis implica la presencia de tejido similar al endometrio, revestimiento del útero, fuera del útero, lo que causa cicatrices e inflamación. Foto: iStock

Según cifras que comparte la Sociedad Mundial de Endometriosis (WES), la cifra actual asciende a 170 millones de afectadas en el mundo, las cuales refieren padecer algunos de estos síntomas: dolor constante en la zona pélvica (dolor bajito), dolor incapacitante durante las menstruaciones; dolor durante las relaciones sexuales; síntomas anormales al orinar y defecar; fatiga crónica y cansancio constante; además, se ha determinado que un 50% de mujeres que presentan infertilidad tienen endometriosis.



Conocer los síntomas puede ayudar a detectar la enfermedad a tiempo para poder iniciar un tratamiento temprano y efectivo, para lo cual, es necesario realizar exámenes de rutina, asistir a controles con el ginecólogo y de ser necesitarlo, determinar tratamientos ya sean médicos o quirúrgicos.



Esta enfermedad crónica afecta del 10 a 15 % de las mujeres entre los 20 y 45 años, causando afectaciones importantes en su calidad de vida, puesto que la condición puede derivar en el desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión, lo que implica que el núcleo personal, familiar y laboral también puede afectarse. El diagnóstico es difícil, se confunde con problemas intestinales y de colon o con enfermedades de la vejiga, se estima que pasan hasta 4 años de múltiples consultas antes que a una mujer sea diagnosticada.



Todavía no se conoce el origen de esta enfermedad, aunque se han planteado múltiples hipótesis “la primera y más robusta de ellas es que la endometriosis tiene un componente genético. Una mujer podría tener hasta 7 veces más posibilidad de padecerla si su mamá o su hermana la han tenido", asegura el doctor Juan Carlos Ramírez, Ginecólogo especialista en endometriosis de la Fundación Santa Fe de Bogotá.



El experto también explica que el origen de la condición tiene un componente inmunológico, inflamatorio (respuesta celular). También se habla de un componente epigenético, es decir, de origen ambiental, donde se ha relacionado incluso la exposición a ciertos alimentos, radiaciones, y a una serie de sustancias externas que pueden precipitar en la aparición de la enfermedad.



Aunque esta patología no es maligna, su comportamiento es muy agresivo, por lo cual para un adecuado tratamiento los expertos recomiendan:



• Hacer una ecografía muy especializada para detectar la enfermedad, se deben realizar exámenes de laboratorio, y resonancia pélvica con contraste.



• Contar con la ayuda de otras disciplinas médicas e incluir el manejo con otros especialistas como urólogos y cirujanos de colon y recto.



• El tratamiento de la endometriosis requiere cirugías y medicamentos para lograr controlarla y ofrecer una mejoría en la disminución de dolor y la optimización de los resultados en fertilidad.



En Colombia, existen lugares en donde se puede tratar la enfermedad. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, cuenta con una clínica de endometriosis que incluyen equipos capaces de realizar mapeos ecográficos y resonancias magnéticas, lo que hace que el manejo sea totalmente integral.



Un tratamiento multidisciplinario de la enfermedad es importante para busca solventar problemas de la calidad de vida en las pacientes, lo que incluye apoyo psicológico, de nutrición y de trabajo social.





*Con información de Agencias

Más noticias de Salud