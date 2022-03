Se habla sobre el 'final de la pandemia' en varios países, sobre todo cuando se anuncia que pronto el virus pasará a una fase endémica en la cual las personas tendrán que adaptarse a convivir con él. Actualmente, en Colombia se ha contemplado declarar el covid-19 como endemia.



Los epidemiólogos consideran una enfermedad como endémica cuando los niveles de infección son consistentes y predecibles, a diferencia de los múltiples ciclos de auges y caídas que se han registrado con el coronavirus.



De acuerdo con el Ministerio de Salud y protección social, la endemia “tiene comportamientos estacionales con picos en ciertas épocas del año y estos se presentan, prácticamente, todos los años”.



Esto quiere decir que puede que en un momento específico se eleven los contagios, como sucede con las enfermedades respiratorias en época invernal.

Actualmente convivimos con dolencias endémicas como el VIH, la malaria, el sarampión y la tuberculosis que siguen causando cientos de miles de muertes cada año.



Sin embargo, una enfermedad endémica no implica que sea más leve y algunos científicos advierten sobre el peligro de relajarnos y suprimir medidas de control antes de tiempo.



“Esto no quiere decir que el virus se convierta en un resfriado común, sigue teniendo impacto, pero es menor. Quienes tengan más factores de riesgo, como ocurre con todas las enfermedades, van a tener más posibilidad de presentar complicaciones”, explica Carlos Álvarez, coordinador de estudios covid para Colombia, delegado por la OMS.



En esto coincide el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, quien asegura que es probable que en el transcurso del año la pandemia de covid-19 se transforme en una enfermedad endémica, lo que no significa de ninguna manera que esta deje de ser grave o que ya no sea un problema de salud pública, sino que se convierte en un virus respiratorio con mortalidad en poblaciones especiales y es por esta razón, de acuerdo con el experto, la vacunación será un requisito universal.



Una endemia no es necesariamente buena. Y, en cualquier caso, tampoco implica que el final del coronavirus llegará pronto o de forma natural.



Expertos consideran que hasta que no se detenga esa habilidad del virus de generar nuevas olas epidémicas o que todo el mundo este protegido con altos números de vacunados, el fin no llegará. Además, debe quedar claro que la pandemia tampoco puede desaparecer por países. Debe descender en el mundo entero.

