Encuesta: solo 75 % se cuidará en casa en Semana Santa

Siete de cada 10 colombianos manifestaron que si tuvieran la posibilidad, se vacunarían contra el covid-19, con una aceptación mayor de los hombres (73 por ciento) con respecto a las mujeres (69 por ciento), según revela la encuesta más grande realizada hasta ahora en el país sobre la percepción frente al proceso de inmunización que ya arrancó.

La encuesta fue hecha por Cifras y Conceptos para la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Fueron entrevistadas presencialmente 1.682 personas de las 13 principales capitales entre el 4 y el 14 de marzo, cuando el Plan Nacional de Vacunación ya completaba varias semanas de ejecución. Y si bien los resultados completos de este trabajo serán dados a conocer el próximo martes en el foro ‘Colombia vacuna ya’, datos preliminares dejan ver que la aceptación del país hacia los biológicos viene en aumento, si se tienen en cuenta análisis anteriores.



Llama la atención que el 51 por ciento de las personas que manifestaron su intención de no vacunarse argumentaron que no ha habido suficiente tiempo para que las vacunas estén probadas, un 35 por ciento dijo no creer en ninguno de estos productos y el 18 por ciento afirmó estar confundido frente al proceso.



De igual forma, la mayoría de las personas que respondieron no creer en ninguna vacuna pertenecen a los estratos más bajos y a grupos de edad más jóvenes (el 37 por ciento), lo mismo que quienes aseguran que no están lo suficientemente probadas (57 por ciento).



Sin embargo, en el mismo grupo un 44 por ciento cambiaría de opinión si tuviera más certeza sobre la efectividad de estos productos farmacéuticos y se muestran los resultados favorables en todas las etapas de vacunación, además de mayor información. En contraste, un 26 por ciento asegura que ningún argumento los convencería de recibir la dosis.



La probabilidad de vacunarse aumentaría en un 37 por ciento si alguien de la familia la recibe sin efectos adversos y en un 28 por ciento si les permite volver a reunirse con sus seres queridos.



No sobra decir que siete de cada 10 colombianos discuten el tema de vacunas con la familia; el 59 por ciento, con amigos; el 39 por ciento, con vecinos; el 19 por ciento, con médicos, y 10 por ciento, con líderes religiosos.



La encuesta también indagó los comportamientos de los participantes frente a la pandemia. El 84 por ciento indicó que mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la Navidad pasada, lo que bajó al 75 por ciento al preguntar si mantendrá estas medidas en la Semana Santa. En este punto resulta llamativo que un 9 por ciento aceptó que bajará la guardia y el 50 por ciento señaló que se reunirá con su familia en esta época. Un tres por ciento más con respecto a diciembre saldrá de viaje.



Y específicamente el 71 por ciento de los encuestados manifestaron usar el tapabocas, el 65 por ciento acude al lavado de manos, el 53 por ciento aplica el distanciamiento físico y el 58 por ciento dijo preocuparse por la ventilación de los espacios cerrados.



La encuesta de Cifras y Conceptos también preguntó sobre las fuentes más creíbles a la hora de hablar de vacunas y en ese sentido los médicos ocupan el primer lugar, con un 62 por ciento; seguidos de los epidemiólogos, en los cuales el 54 por ciento de la gente cree. Mientras, el 10 por ciento de los entrevistados dijo confiar en este tema en las universidades, y en la misma proporción, en el Presidente de la República. La credibilidad de alcaldes y funcionarios públicos se ubicó en cuatro y tres por ciento, respectivamente. Las autoridades religiosas no generaron credibilidad en este campo.



Además de otros datos que serán dados a conocer el martes, la información más confiable con respecto al covid-19 la tienen las universidades (56 por ciento) y luego están el Instituto Nacional de Salud (con un 49 por ciento) y el ministro de Salud, Fernando Ruiz (47 por ciento). Estos últimos, a su vez, tienen una desconfianza del 39 y el 45 por ciento. En cuanto a medios de comunicación nacionales, la desconfianza (49 por ciento) supera la confianza (42 por ciento), algo que también ocurre con el Presidente (51 y 42 por ciento, respectivamente).



Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, afirmó que en este tema las instituciones de educación superior pueden ayudar con su conocimiento y experiencia para actuar en medio de la pandemia y acelerar el Plan de Vacunación. “Estos resultados dan muchas posibilidades para actuar”, dijo.



Gustavo Quintero, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, valora que hayan aumentado las personas que desean vacunarse hasta niveles cercanos a los necesarios para lograr una inmunidad colectiva, pero aún no se puede generar tranquilidad. “Estos resultados deben ser un llamado para desarrollar estrategias amplias y reforzar las medidas de bioseguridad”, remata.



