Colombia, uno de los dos países que mejor sobrelleva la pandemia

Colombia y Uruguay son los dos países de América Latina donde a pesar de la pandemia del covid-19, un mayor porcentaje de gente asegura que su situación personal es ‘buena’ o ‘muy buena’, revela una encuesta hecha 13.380 personas en 13 países de la región por Tendencias Digitales, en alianza con el Grupo de Diarios América (GDA).



Las encuestas, que fueron digitales y se hicieron a mayores de 15 años con representación de todas las generaciones, mostraron que el 67 por ciento de los colombianos e igual porcentaje de uruguayos está tranquilo. Cosa que no ocurre en Venezuela y Brasil, donde la franja que afirma estar en este mismo estado emocional es de apenas el 26 y 35 por ciento, respectivamente.

Estos resultados, según la antropóloga Edith Fernández, tienen alguna lógica al relacionarlos con las condiciones sociales y económicas previas a la pandemia. “Queda claro que una percepción de seguridad en términos de ingresos, trabajo y protección social brinda mayor soporte a la hora de enfrentar momentos críticos”, anota Fernández.



Sin embargo, Sandra Herrera, psicóloga clínica, afirma que esta situación se puede modificar rápidamente al tenor de la evolución de la pandemia, que en América Latina apenas comienza. “Es claro en que en la medida en que casos y muertes aumentan, la percepción de seguridad personal puede cambiar”, apunta.



Cabe anotar que cuando se hizo la encuesta, en la mayoría de países se cumplían casi dos meses de confinamiento, los contagios aun no se habían incrementado (salvo Ecuador y Brasil) y las medidas de aislamiento aún no se habían alargado. La muestra fue levantada entre el 1 y el 15 de mayo de 2020.



Otro detalle interesante para el caso colombiano es que mientras que en la media latinoamericana los gobiernos de la región tienen una aprobación del 25 por ciento en su manejo de la crisis desatada por la covid-19, en Colombia esa aceptación es del 52 por ciento. Un porcentaje que es superado por Costa Rica (90 %), Uruguay (80 %) Argentina y Chile (53 % ), y El Salvador (66 %), pero que igual es alto en la región.



En términos generales, los latinoamericanos han sabido manejar sus emociones gracias a las actividades que han decidido desarrollar durante el tiempo que llevan las cuarentenas. Ordenar la casa ocupa el primer lugar de la lista, siendo una de las actividades que incluso ha sido más recomendada por especialistas. Puerto Rico destaca en esta actividad con 74 por ciento.



Hablar con amigos y familiares es la segunda actividad para mantener las relaciones humanas a pesar de la distancia presentando valores muy similares para todos los países. La lectura y el ejercicio también son actividades en las que se destacan los mexicanos en la primera (49%) y los colombianos en la segunda (51%). Los países más espirituales son Puerto Rico y Ecuador, que destacan en las menciones de rezar y meditar con valores por encima del promedio regional.

Un dato grave

Pero no todo es positivo. La encuesta revela que el 96 por ciento manifestó no haberse practicado prueba alguna para detectar sin tienen el covid-19, pese a que casi 4 de cada 10 confesó haber recibido noticias de un caso positivo en su círculo cercano: familiares, compañeros de trabajo, amigos, etc. Una relación que se aumenta sustantivamente en Brasil, donde la mayoría dice tener conocimiento de alguien afectado.

Paralelamente, la gente de la región desconfía profundamente de la veracidad de la información proveniente de sus Gobiernos acerca de la crisis: solo el 11 por ciento de los entrevistados que la considera muy confiable y el 20 que expresa desconfianza total, en términos regionales. En el caso de Colombia, el panorama es bien distinto: el 61 por ciento confía en la información oficial, superado por Costa Rica (90 %), Uruguay (87 %) y Chile (75 %).



Con respecto a los sistemas de salud, los mejor calificados son Costa Rica, Uruguay y Panamá y el peor Venezuela. En Colombia, solo el 18 por ciento dice que el sistema es bueno o muy bueno, con lo cual queda en evidencia el escepticismo que hay sobre su capacidad para afrontar la crisis.



Colombia en teletrabajo

Al indagar acerca de la situación laboral de la gente, sin duda un tema capital, la encuesta halló que un 41 por ciento de los latinoamericanos mantiene intacta su situación laboral previa a la crisis.



En el caso de Colombia, el 49 por ciento asegura que aún mantiene su trabajo, una cifra igual a países como Uruguay, Chile y Costa Rica. Mientras que solo un 9 por ciento de los colombianos dijo que perdió su trabajo como consecuencia de la pandemia.



Sin embargo hay otras variantes que han impactado en la situación laboral, como la reducción de horas y salarios que ocupa el segundo lugar de la lista y en donde Ecuador supera al promedio regional con un porcentaje de 14 por ciento.



Casi la mitad de los entrevistados hacen teletrabajo actualmente, siendo Colombia y México los que superan al promedio, con un 56 por ciento cada uno.



En Colombia el 55 por ciento afirma tener un ingreso fijo mensual, mientras que 25 por ciento está viviendo de sus ahorros. El 20 restante de los colombianos depende de los subsidios que entrega el gobierno, de la pensión y de actividades extras. De ahí que el 70 por ciento de ellos hayan decidido reducir sus gastos.

Educación y futuro

Tres de cada 10 encuestados dijeron que se encontraban haciendo algún tipo de estudios cuando llegó la pandemia lo que obligó al 70 por ciento de ellos a continuarlos a través de plataformas virtuales. Esto evidencia que el sector educativo en el continente es uno de los más afectados por la situación.



Pero a pesar de este contexto, Colombia y Costa Rica son los que muestran mayor continuidad en los procesos educativos y formativos por la vía virtual, con 79 por ciento, a pesar de tener promedios muy bajos de su población estudiando (17 y 24 %, respectivamente).



Y si bien la educación está relacionada con las perspectivas de futuro, casi la mitad de los latinoamericanos se declaró preocupado porque después de la pandemia ‘nada sea igual’, con Brasil a la cabeza, en contraste con Uruguay y Costa Rica, donde la mayoría cree que todo irá a mejor.



Aquí, según el psiquiatra Rodrigo Córdoba, vale la pena referenciar que el 10 por ciento de toda la población consultada dice estar enfocada en la actualidad, en una inmediatez de pensamiento que impide mirar hacia el futuro. “No me preocupa el futuro, prefiero enfocarme en el ahora”, dice este grupo.



Covid-19 y las personas

El 65 por ciento de los encuestados dice que ha cumplido las medidas de aislamiento a cabalidad, con Puerto Rico y Venezuela como los más disciplinados (73 por ciento de adherencia), en contraste con el 3 por ciento de latinoamericanos que manifestó abiertamente no cumplir con las exigencias del aislamiento social y el 1 por ciento que dijo desconocerlas por completo.



Pese a que se ha insistido en que es mejor abastecerse para un mes y no recurrir a compras diarias, en Colombia 48 por ciento de los encuestados dice que sale una vez por semana de compras y un 23 por ciento sale menos de una vez por semana. Una cifra muy similar entre todos los países de la región. Sin duda un dato peligroso en momento en que la tasa de contagios está al alza.



A la hora de contar con quienes se comparte la cuarentena, uno de cada tres encuestados manifestó estar al lado de su pareja y sus hijos. El hallazgo más significativo en este aspecto es que el 13 por ciento de los latinoamericanos aseguró estar solo.



Frente a esto, Córdoba expone que los resultados evidencian que si bien la familia sigue siendo el principal refugio en la mayoría de habitantes del continente, no se puede dejar de lado el hecho que América Latina transita hacia comunidades marcadas por la individualidad y la soledad. “Los que dijeron estar solos en momentos que la compañía se hace necesaria es una cifra que amerita análisis profundos desde el punto de vista social”, concluyó.



CARLOS F. FERNÁNDEZ Y TATIANA ROJAS