El representante del Pacto Histórico insiste en que el proyecto del Gobierno no busca cambiarle el nombre a las EPS, sino transformarlas en Gestoras.



"La reforma a la salud no es para cambiarle el nombre a las EPS, porque eso sería traicionar al pueblo colombiano. No cuenten con nosotros para traicionar al pueblo colombiano. Nosotros no vinimos al Congreso de la República a cambiarle solamente (el nombre) a los que han hecho negocios con los recursos públicos de la salud", dice Mondragón.