En vivo| Reforma de salud: siga la transmisión de la discusión del proyecto en Senado

Luego de que la polémica reforma de la salud propuesta por el Gobierno hubiese quedado virtualmente hundida, su discusión se retomará hoy (miércoles 3 de abril), en la Comisión Séptima del Senado.

El proyecto vuelve en su tercer debate, tras la decisión de las mayorías por empezar la discusión. Esto teniendo en cuenta que la Comisión está en manos de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, quien no convocó a esa célula legislativa desde el reinicio de la legislatura, el 16 de febrero.

En esta oportunidad, los congresistas esperan votar impedimentos. Son 14 senadores, por lo que este trámite no debería durar más de una hora. Posteriormente, la idea es discutir la ponencia de archivo, que según el trámite legislativo es la primera en ponerse en consideración.

En este punto, cabe destacar que no solo se trata de un proyecto virtualmente hundido, se sabe que el calendario está en contra de la reforma. Si no el proyecto de ley no se aprueba para el 20 de junio se hundirá por falta de trámite.