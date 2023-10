En vivo reforma de la salud: Cámara ya ha votado un tercio del proyecto de ley

Después de la fructífera sesión de ayer, en la cual la plenaria de la Cámara de Representantes logró aprobar 35 artículos del proyecto de la reforma de la salud, este martes continúa el segundo debate del proyecto.



Según explicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, si se continúa con el ritmo que se logró ayer 9 de octubre, antes de que termine el mes todo el articulado estaría aprobado y podría seguir su curso en el legislativo.

"Mañana, si estamos igual de activos como estuvo el Parlamento hoy, creo que podemos adelantar mucho la reforma y yo creo que antes de que termine octubre, muy seguramente ya estará esta reforma aprobada en la Cámara de Representantes. Creo muy buen ánimo por parte de los congresistas y tengo que felicitar inclusive a los de la oposición que han trabajado incansablemente para tratar de oponerse y buscar por todos los medios cómo trancar la reforma", aseguró ayer Jaramillo.

Allí es clave resaltar que si bien, ayer, durante el debate, varios congresistas señalaron que la subcomisión no había entregado informes adecuados de su gestión, lo cierto es que para el ministro Jaramillo dicha Comisión Accidental hizo un buen trabajo y que gracias a ello se puede hoy debatir el articulado con tranquilidad con base en los acuerdos a los que se llegó.

“Quiero felicitar a la subcomisión, ha hecho un trabajo impecable, un trabajo muy claro y muy definido. Todos, inclusive los que puede que no estén de acuerdo”, dijo hace algunas semanas el jefe de la cartera sanitaria.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Una de las advertencias que surgió ayer en el debate es que el proyecto avanza sin viabilidad financiera. Eso, tras las declaraciones de la congresista Martha Alfonso, del Pacto Histórico. “La reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”, dijo Alfonso en plenaria.

Minutos después, Alfonso se echó para atrás y aseguró que su afirmación no se debe a que la reforma no tenga un estudio financiero, sino porque “el Minhacienda no tiene poder de veto sobre los proyectos”.

Martha Alfonso, representante a la Cámara del partido Alianza Verde. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Ante ello, una desbandada de críticas de la oposición cuestionó en redes sociales al proyecto. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: "Francamente no entiendo cómo se puede decir que no requiere viabilidad financiera".

Francamente no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera.



1. Como se ha discutido desde el inicio, la reforma tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa @MinHacienda calculo en 113 billones de pesos adicionales en diez años… https://t.co/NZzTbonQzz — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2023

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández, también se refirió al tema en su cuenta de X: "¿Qué tal esto? Reforma a la salud, tendrá gastos directos que van desde 5,4 billones en 2024 hasta 12,78 billones en 2033 (cifras confirmadas por el mismo Gobierno) y aún así, salen a decir que no se necesita un concepto de viabilidad financiera del ministerio de hacienda", dijo.

Siga en vivo el minuto a minuto del debate de la reforma de la salud este 10 de octubre:

Minuto a minuto 12:45 a.m. Se aprueban dos nuevos artículos Tras una extensa discusión, se aprueban los artículos 5 y 33. En total van 50 artículos aprobados, por lo que ya se ha discutido al menos un tercio del proyecto de reforma de la salud.

11:30 a.m. Se discuten nuevo bloque de artículos con proposiciones modificativas avaladas Los representantes abordan un nuevo bloque de artículos con proposiciones modificativas avaladas. Estos son: 5, 33 y 63.

Hasta el momento se han aprobado 48 y se han eliminado 7 artículos del proyecto.



Hasta el momento se han aprobado 48 y se han eliminado 7 artículos del proyecto.

11:15 a.m. Congresistas de oposición e independientes insisten en que se vote la reforma artículo por artículo Representantes de los partidos de oposición e independientes insisten en que se haga la votación de la reforma artículo por artículo. Presentan una proposición para que se haga la votación de esa manera y no en bloques, como se ha hecho hasta ahora.

11:05 a.m. Aprobado el primer bloque de artículos del día Con 93 votos por el sí y 38 votos por el no, se aprueba el primer bloque de artículos. Estos son: 5, 17, 21, 23, 27, 30, 36, 39, 43, 45, 51, 65, 73, 62 y 64.

whatsapp 🔴En votación de la reforma de la salud, y a gritos, los congresistas del @soyconservador, @CeDemocratico, @CathyJuvinao y @JenniferPedraz piden garantías por el debate del proyecto.



10:30 a.m. Inicia discusión de los artículos con proposiciones modificatorias avaladas La plenaria inicia la discusión de los artículos con proposiciones modificatorias avaladas. Estos son: 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, 39, 43, 45, 51, 65, 73.

También se discuten artículos como vienen en la ponencia. Estos son: 62 y 64.



También se discuten artículos como vienen en la ponencia. Estos son: 62 y 64.

No se ha enviado todavía concepto fiscal del MHCP — María F. Valdes Ⓥ (@MFValdesV) October 10, 2023 10:00 a.m. Minhacienda reconoce que la reforma no tiene concepto fiscal La viceministra técnica de Ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdez, reconoce en X (antes Twitter) que no han enviado aval fiscal de la reforma. "No se ha enviado todavía concepto fiscal del MHCP", dijo.

9:40 a.m. Se abre registro para constancias La plenaria abre registro para constancias en la sesión de este amrtes.

whatsapp #FelizMartes | Esta es la agenda legislativa del 10 de octubre. 📄👈



Hoy la #PlenariaCámara continua la discusion en segundo debate del proyecto de ley #ReformaALaSalud.



9:00 a.m. Se espera que a esta hora inicie la sesión La sesión de este martes fue agendada para las 9:00 a.m. La reforma de la salud es el primer proyecto a debatir.

whatsapp

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD