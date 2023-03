Hoy, durante el foro sobre la Reforma a la salud organizado por Foros El Tiempo y la Universidad de los Andes, el Viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego aseguró que con la reforma propuesta por el Gobierno lo que se busca es garantizar el derecho fundamental a la salud. Esto, a raíz de la necesidad de reestructurar el sistema. un debate público que vendría extendiéndose desde hace años

Sobre el proceso de transformación del articulado y el informe final de ponencia que se ha venido discutiendo con distintos partidos en los últimos días, Urrego mencionó que "no hay sorpresas" y que lo que se ha venido planteando en los encuentros "siempre aparece luego en el articulado".

Jaime Urrego, Viceministro de Salud Pública durante el foro organizado por EL TIEMPO y la Universidad de los Andes, 'Derecho a la salud, ¿para todos?'. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

El funcionario aclaró que aquello que sostiene el Gobierno en su propuesta de reforma, es que existe un gran problema de acceso y de cobertura sanitaria universal. Al respecto, anunció que la mortalidad materna en el país continúa siendo deficiente, aunque se trata de un indicador evitable. De acuerdo estos problemas son estructurales y "no son justos" para el financiamiento que tiene el país.



Sobre la crisis financiera, aseguró que con el presupuesto de salud que tiene el país es posible reestructurar el sistema para lograr un impacto fiscal óptimo. Destacó que es necesario privilegiar en el texto final la Atención Primaria en el sistema y que se debe liderar un cambio para "construir sobre lo construido", situación que implica la recuperación de los prestadores públicos y privados.

Durante el evento se planteó un debate académico diferencial que revisó perspectivas de la viabilidad y sostenibilidad fiscal de la reforma, el flujo de recursos, así como una mirada del articulado desde el derecho fundamental a la salud.

La viabilidad jurídica

Sobre el riesgo financiero que actualmente asumen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que, con el nuevo texto del articulado estarían a cargo de las entidades "gestoras de salud", Luis Carlos Leal, Concejal médico de la Universidad Nacional y expresidente de la ANIR, asegura que, si bien esta figura no es clara, sí es necesario hacer una inversión económica en un sistema de información para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que exista riesgo de corrupción.



Por su parte, Néstor Álvarez, Representante de los pacientes de la Nueva EPS, coincide en que es necesario invertir en la creación de un sistema de información para que el Gobierno pueda tomar decisiones, debido a los interrogantes que persisten sobre el papel que se le otorga a la Adres en el articulado.



Diana Cárdenas, ex directora de la Adres y de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud, aclaró que no se debe olvidar que el derecho a la seguridad social garantiza la prestación frente al riesgo. Según manifestó Cárdenas, es necesario tener en cuenta la necesidad de materializar dos factores fundamentales: seguridad social que protege financieramente a la población y el acceso a la salud. Subrayó que el sistema, en efecto, tiene fallas, pero no se puede saltar al vacío con aquello el sistema todavía no tiene.

