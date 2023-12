En tres días, 41 heridos por pólvora: ¿Cómo actuar ante una quemadura?

Catorce menores de edad han resultado lesionados por pólvora en tan solo los primeros tres días de diciembre. La cifra representa un aumento del 27 por ciento en comparación con la del año pasado. En total, el reporte señala que ya son 41 las personas heridas, que en su mayoría habitan en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.



Esta semana, las cifras son todavía más relevantes porque se acerca el Día de las Velitas, la festividad que inaugura la temporada decembrina en Colombia; sin embargo, todos los años se ve opacada por los accidentes con fuego que terminan en personas quemadas, siendo esta la fecha con mayor número de lesiones registradas históricamente.



Accidentes caseros y el uso indebido de la pólvora pirotécnica son algunas de las causas más comunes por las que llegan las personas a la unidad de quemados de los hospitales en Colombia.



De hecho, el año pasado, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró más de 1.500 personas afectadas como consecuencia de estas prácticas, 357 de ellas menores de edad. Y Nariño fue el departamento con mayor número de quemados, seguido de Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Santander y Tolima.



Por supuesto, cabe destacar que ni los menores de edad ni los adultos deben manipular la pólvora, pues no es inofensiva y, por el contrario, puede causar graves lesiones, e incluso destrucción del tejido.



Las quemaduras son lesiones en tejidos u órganos ocasionadas por calor, llamas, radiación, electricidad, fricción o materiales explosivos que destruyen las células de la piel.

De acuerdo con expertos, el impacto de estas complicaciones, no mortales, puede ocasionar hospitalizaciones prolongadas, desfiguración de ciertas partes del cuerpo y en algunos casos discapacidad.



Asimismo, especialistas destacan que en la temporada de celebración de diciembre suelen asociarse los incidentes de quemaduras con el uso indebido de pólvora; sin embargo, durante todo el año, los casos más frecuentes, de primer, segundo y tercer grado, corresponden a líquidos calientes.



“Podemos estimar que seis de cada diez casos de personas lesionadas por quemaduras, que requieren atención hospitalaria, corresponden a la manipulación de líquidos o fluidos”, comentó el doctor Hidalgo Vélez, cirujano plástico del Hospital San Vicente Fundación Medellín.



El profesional resaltó que los casos por uso indebido de pólvora no son tan frecuentes, pero cuando se presentan, sus consecuencias pueden ser mayores, comprometiendo tejidos y en algunas situaciones traumatismos serios como amputaciones.



Es importante mencionar que, si bien estos accidentes se pueden evitar, es necesario estar preparados para actuar rápidamente ante una emergencia, por lo que se sugiere tener en cuenta algunas indicaciones importantes en caso de quemadura. En caso de producirse una quemadura por pólvora, es crucial actuar rápidamente y buscar atención médica de inmediato.



Los pasos importantes por seguir incluyen alejar a la persona del peligro, enfriar la quemadura con agua fría sin usar hielo, quitar la ropa adherida a la piel solo si es seguro hacerlo, cubrir la quemadura con un paño limpio y seco, además de buscar atención médica de emergencia o llevar a la persona a un centro médico lo antes posible.

Mientras más se demore una persona en iniciar el tratamiento, hay más riesgo de deshidratación y de complicaciones. Foto: iStock

Es esencial evitar aplicar remedios caseros como mantequilla, aceite o pasta de dientes, ya que podrían empeorar la quemadura o causar infecciones. Las quemaduras por pólvora pueden ser graves y necesitan ser evaluadas y tratadas por profesionales médicos para minimizar el daño y prevenir complicaciones.



Esta es una advertencia que comparte Juan Diego Navarro, médico del Hospital Universitario San Ignacio (Husi), que asegura en el canal del Husi lo siguiente: “No debemos poner hielo directamente sobre la quemadura porque esto va a empeorar ese proceso inflamatorio y va a empeorar la quemadura y los daños sobre la piel.



No debemos poner limón, no debemos poner sustancias adicionales, ni café, ni panela, ni jugos o aguas diferentes. La única cosa que realmente debemos hacer es poner el agua directamente sobre la quemadura a la temperatura a la que sale el grifo, no más”.



En vista de este panorama, expertos reiteran que, ante este escenario, es muy importante acudir de inmediato al hospital y no esperar a que pase el festivo. Mientras más se demore una persona en iniciar el tratamiento, hay más riesgo de deshidratación y de complicaciones.

