Desde el 2015 –año en que se reglamentó y comenzó el registro de los procedimientos– y hasta el 31 de octubre del 2022, en Colombia se han realizado 322 procesos de eutanasia.

Sin embargo, de acuerdo con la segunda versión del informe ‘De muerte lenta’, hecho por el Laboratorio de Derechos Económicos y Culturales (DescLab), estas son solo las cifras oficiales, es decir, las que se han registrado conforme a las normas establecidas por el sistema de salud.



De igual forma –insiste el informe–, aunque este procedimiento está cubierto en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) y es gratuito, “muchas personas, profesionales y entidades continúan desarrollando e intermediando este procedimiento de manera privada. De ahí que no es posible estimar con exactitud las que se realizan en los domicilios, en donde el cumplimiento de los requisitos es oscuro y los controles por parte de los comités específicos son inexistentes”, enfatiza Desc-Lab.



Pero con base en las estadísticas oficiales, se observa que el 2022 fue el año con más eutanasias practicadas en Colombia, con 99 procedimientos, mientras que en el 2015 apenas se realizaron 4, lo que en la práctica demuestra que la eutanasia se ha multiplicado por 24 en 8 años, una cifra nada despreciable y que, según los investigadores, deja ver que en la medida en que las personas conocen el tema y lo involucran en sus conversaciones, se debate y se posiciona en los medios de comunicación, “más personas muestran interés en tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”.



Lo anterior se refrenda al observar su crecimiento, pues en 2016 se reportaron 7 casos de muertes médicamente asistidas (75 % más que en 2015); en 2017 se registraron 17 procedimientos; en 2018, 24 casos; en 2019 llegaron a 43, con un descenso significativo en la pandemia (2020), con 34 casos, que en 2021 pasaron a 95, hasta alcanzar casi el centenar registrado el año pasado.

Las solicitudes

Es de anotar que el Sistema de Registro Oficial también da cuenta de las solicitudes hechas para acceder a la muerte médicamente asistida y, por ejemplo, el año pasado, “desde enero hasta el 31 de octubre, de ellas se registraron 318, es decir, 31,8 solicitudes al mes, algo más de 1 al día.



Al comparar este número con los procedimientos efectivamente practicados en el mismo periodo (99), se aprecia una relación de 3 solicitudes por cada eutanasia realizada. También llama la atención que las personas prefieren hacer las solicitudes de manera verbal, a tal punto que en total el 49,7 % de ellas se hizo de esta forma ante un profesional de salud, en el marco de una atención. El 28,7 % fueron realizadas a través de documentos escritos ante un hospital o una EPS. No es posible saber si las solicitudes hechas mediante un documento de voluntad anticipada (DVA) fueron realizadas de forma verbal o escrita.



(Puede interesarle: Centro de investigación de Cali estarían cerca de la vacuna contra el dengue).



En el mismo sentido se aprecia que de 348 solicitudes reportadas, 249 ((71,6 %) fueron hechas por personas que no se reconocen con discapacidad, mientras que 99 (28,4 % fueron elevadas por individuos que manifestaban estar en condición de discapacidad física (23 %) y múltiple (3,4 %).



También hay que referenciar que de las 348 solicitudes elevadas por personas entre el 1.º de octubre del 2021 y el 31 de octubre del 2022, el 96,6 % (336 solicitudes) derivaron en la activación de los respectivos comités científico, interdisciplinario para la muerte digna en armonía con la ley, mientras que las 12 restantes, 3,4 %, carecieron de ellas.



Con respecto a este último punto (no activación), se encontró que en 7 casos la razón se fundamentó en que la persona desistió; en dos casos la solicitud fue elevada por un tercero; en otros dos, el solicitante no contaba con información suficiente sobre sus derechos del fin de la vida y en el otro caso, la persona no podía expresar su voluntad directamente y no contaba con un DVA.

Un poco más hombres

Con corte al 31 de octubre del 2022, 170 hombres (52,8 %) y 156 mujeres (46,9 %) ejercieron el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia. De acuerdo con DescLab, el año pasado se registró oficialmente un procedimiento de este tipo en una persona trans y también se aclara que no se han registrado casos en personas intersexuales.



Al tenor de los datos, se encuentra un relativo balance entre hombres y mujeres en el acceso a este procedimiento. Sin embargo, al analizar la evolución de la distribución por sexo entre el 2015 y el 2022, se encuentra por ejemplo que en 2015 (comienzo de los registros), los 4 procedimientos fueron en su totalidad de hombres; en 2016 se realizaron los primeros procedimientos sobre mujeres, que en ese año representaron el 28,6 % (2 casos).



La tendencia femenina tuvo un desborde en el 2017, con el 62,5 % del total de los casos (10), con un descenso en el 2018, 45,8 % (11 casos). En el 2019, la eutanasia de mujeres fue de 39,5 % (17 casos) y en 2020 volvió a superar a los hombres 58,8 % (20 casos), convirtiéndose en el segundo año en que la brecha entre hombres y mujeres se invierte; ya para el 2021, las mujeres representaron el 44,2 % (42 casos) y en el 2022 hubo un equilibrio del 49,5 % tanto en hombres como en mujeres (49 casos), año en que se realizó el primer procedimiento trans.

Una mirada al país

Con corte al 31 de octubre de 2022, los procedimientos de eutanasia se concentran en Antioquia, Medellín y Bogotá. En el primero, con 163 procedimientos (50,6 %) y 96 procedimientos (29,8 %) respectivamente.



En conjunto, las dos ciudades representan el 80,4 % de la totalidad de eutanasias desarrolladas en el país, al punto de que 5 de cada 10 de ellas se realizan en Medellín y 3 de cada 10 en Bogotá. El restante 19,6 % se distribuye en Cali (33 casos), Pereira (19 casos), Manizales (4 casos); y Cartagena, Bucaramanga y Armenia, con 2 casos cada una.



Según el informe de DescLab, aunque en Bogotá se reciben más solicitudes, en Antioquia se llevan a cabo más procedimientos. También hay que resaltar que en algunos departamentos se reportan solicitudes, sin que se hayan efectuado las eutanasias, entre ellos están Cundinamarca (12 solicitudes), Tolima (4), Atlántico (3), Boyacá (2), Nariño (2), Norte de Santander (2), Guajira (1), Magdalena (1).

Edades



Todos los procedimientos de eutanasia llevados a cabo en Colombia hasta la fecha se han practicado en personas mayores de edad (más de 18 años). De acuerdo con el Ministerio de Salud, la edad promedio de quienes realizan estas solicitudes es de 62 años. Cuando este dato se compara con los años de esperanza de vida al nacer, que para el 2020 era de 77,4 años, la petición de eutanasia se ubica 15 años por dejado de este indicador.



No sobra agregar que desde 2017 la Corte Constitucional, con la Sentencia T 544, autorizó este procedimiento para menores de 18 años.

Las causas



El cáncer es la enfermedad que motiva más solicitudes de este tipo en el país, a tal punto que el 80,4 % de todos los procedimientos realizados han correspondido a personas con estos diagnósticos. Entre las mujeres, los principales tumores que impulsaron esta decisión fueron mama, 22 casos; estómago, 14; ovarios, 14; colon, 13. Y útero, 9. Y en hombres, el de páncreas ocupa el primer lugar, con 21 casos; colon (13), próstata (13), pulmón (13) y estómago (11).



Por su parte, el 19,6 % (de 63 casos de eutanasia) ocurrió por enfermedades no oncológicas. En mujeres fueron: esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 15 casos; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), 4; y falla cardiaca (2). Entre los hombres, las más frecuentes fueron ELA, 16 casos; epoc, 5; y distrofia muscular, 2.



En este punto, vale la pena anotar que desde 1997 era necesario que la enfermedad que justificaba la solicitud estuviera en estado terminal, es decir, que el pronóstico de vida fuera menor a 6 meses; pero en el año 2021 hubo un cambio fundamental en este precepto, en razón a que la Corte Constitucional eliminó el requisito de la inminencia de muerte y definió que basta con tener una enfermedad grave incurable para acceder a este derecho.



(Lectura sugerida: El cáncer de piel ataca las células de la epidermis: ¿cuáles son sus causas?).



Esta situación se refleja en los procedimientos, en razón a que de 322, 287 (89,1 %) corresponden a enfermedades terminales con inminencia de muerte, 33 casos (10,2 %) se relacionaron con enfermedades graves e incurables y 2 casos (0,6 %) con lesiones corporales, sin dejar de lado que entre 2015 y 2020, la totalidad de los casos (128) correspondieron a enfermedades en estado terminal, con inminencia de muerte. En el último año 2022, los casos de enfermedad grave e incurable ya casi bordeaban el 30 %

Voluntad anticipada

Es claro que en el país las personas pueden dejar planteada la voluntad sobre la forma como quieren terminar su vida y en el caso de la eutanasia, de acuerdo con el informe de DescLab, esto tiene una baja ocurrencia y solamente una de cada cuatro personas de todos los procedimientos de eutanasia realizados había diligenciado en documento de voluntad anticipada (DVA), siendo la ciudad de Bogotá en la que se presentó el mayor número de ellos.



También se aprecia que los DVA son más frecuentes en enfermedades no oncológicas. Eso también permite referenciar que del total de solicitudes, el 78,4 % fue realizada directamente por las personas interesadas y que el restante 21 % (75 casos) se llevó a cabo por solicitudes de la red de apoyo, tomando como base un DVA.

Red de prestadores

El derecho a morir dignamente ha tenido amplios y profundos avances jurídicos en Colombia; sin embargo, estos no han sido de aplicación automática en el sistema de salud. De ahí que en septiembre del 2021, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió una circular externa, dirigida a todos los actores del sistema de salud, para hacer seguimiento a las exigencias sobre este tema, a la par que ordenaba a las EPS disponer de una red de prestadores de servicios para cumplir con este objetivo.



En este sentido, de acuerdo con los reportes de la Supersalud, 34 EPS y administradoras de planes de beneficios dieron a conocer sus respectivas redes que están disponibles en 24 departamentos y en el distrito capital de Bogotá, con 105 IPS (clínicas y hospitales para cumplir con este mandato).



Frente a los prestadores de este servicio, el informe da cuenta de que la mayoría tiene protocolos institucionales acorde con las normas, lo mismo que la presencia de los comités respectivos.



No obstante la amplia distribución de IPS (105), llama la atención que el 53,2 % de los procedimientos eutanásicos se han efectuado en solo 4 de ellas, y una de esas concentra el 23,4 % de todos los procedimientos reportados ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Morir dignamente: un derecho con varias dimensiones

Los investigadores y teóricos de este tema aclaran que existen varios componentes y mecanismos que permiten garantizar el derecho a fallecer con dignidad, dentro de los cuales la eutanasia es apenas uno de ellos e insisten que en todos se respeta la voluntad, la autonomía, las creencias y las expectativas de las personas.



(Recomendamos: Hay que ponerle tatequieto al uso excesivo de celulares en adolescentes).



La eutanasia no es sinónimo de muerte digna, dado que este último contexto se enmarca en un espectro multidimensional que incluye varios mecanismos para su manifestación y que brinda diferentes opciones, entre las cuales las personas pueden elegir según sus deseos, responsabilidades y creencias. En el caso colombiano, para este efecto, existen cuatro mecanismos disponibles que son completamente legales. Cuidados paliativos: los cuidados paliativos integran un conjunto diverso de prestaciones médicas y asistenciales orientadas a mantener la calidad de vida de las personas enfermas y sus familias. Esto se realiza a través de tratamientos integrales que incluyen manejos del dolor, el alivio integral del dolor y otros síntomas, además del alivio del sufrimiento, teniendo en cuenta aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.



Estos servicios forman parte de la atención integral en salud y deben mantenerse de manera permanente y suficiente durante todo el curso de la enfermedad y hasta el final de la misma. Es importante anotar que aquí también se incluye la sedación paliativa.



Adecuación de esfuerzos terapéuticos (AET): permite interrumpir o limitar los procedimientos y tratamientos para que estos cumplan con la proporcionalidad terapéutica y con las decisiones autónomas de las personas. Aquí se encuentran las decisiones referentes a las medidas de soporte vital, como el mantenimiento o no de ventilación mecánica, las decisiones de no reanimación, entre otras.



Asistencia médica al suicidio: es la ayuda que presta un profesional de la medicina en la entrega de medicamentos para que la propia persona sea quien busque su deceso.



La eutanasia: como ya se ha dicho, es el procedimiento mediante el cual un profesional de medicina administra medicamentos bajo un protocolo que incluye la decisión voluntaria y autónoma de la persona.



Los dos mecanismos finales se presentan bajo la sombrilla de muerte médicamente asistida.

Más noticias A Fondo

Alzhéimer: expertos habrían detectado el primer caso de un paciente de 19 años

El 'mindfulness' y la meditación ayudan a tratar la ansiedad, según Harvard

La píldora, una historia que vale la pena conocer / Sexo con Esther