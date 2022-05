Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el aumento del precio de los alimentos por la guerra en Ucrania y los recortes presupuestarios provocados por la pandemia de covid-19, aumentarán el coste de los alimentos terapéuticos que son el tratamiento más eficaz contra la desnutrición grave.



De acuerdo con un estudio publicado por Unicef el alza del 16% de este producto básico podría dejar hasta 600.000 niños sin acceso al tratamiento.



El estudio también demuestra que la financiación mundial para salvar las vidas de los niños que sufren de emaciación -una forma de desnutrición potencialmente mortal que provoca una delgadez y debilidad extremas en los niños- también está en peligro.



Según los expertos, la combinación de varios impactos en la capacidad para acceder a los alimentos a nivel global, encabezados por la guerra en Ucrania, la lucha económica en algunos países por recuperarse de la pandemia y las condiciones persistentes de sequía en algunas naciones debidas al cambio climático, están creando las condiciones para un aumento significativo de los niveles mundiales de emaciación severa.



"Antes de que la guerra en Ucrania pusiera a prueba la seguridad alimentaria en todo el mundo, los conflictos, las crisis climáticas y el covid-19 ya causaban estragos en la capacidad de las familias para alimentar a sus hijos", indicó la directora Ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.



De acuerdo con los registros de la entidad, actualmente hay más de 10 millones de niños con emaciación grave -o dos de cada tres- sin acceso al tratamiento más eficaz contra esa forma de desnutrición: los alimentos terapéuticos listos para el consumo (ready-to-use therapeutic food o RUTF, por sus siglas en inglés).



La agencia usa esta comida para ayudar a millones de niños amenazados por la desnutrición aguda en todo el mundo. Esta pasta elaborada con cacahuetes no requiere refrigeración y se conserva fresca hasta dos años después de su fabricación. Tampoco es necesario mezclarla con agua potencialmente contaminada y cada envase puede consumirse directamente.



Al mismo tiempo, se prevé que el fuerte aumento del coste de las materias durante los próximos seis meses provocará un alza del 16% en el precio de este producto básico, del cual Unicef compra y distribuye el 80% del suministro mundial.



La agencia advierte que si se mantienen los actuales niveles de gasto este incremento podría dejar sin acceso a este tratamiento hasta 600.000 niños. Además, se prevé que los costes de envío y entrega continuarán siendo elevados.



Russell destacó que para millones de niños tener o no tener "estos sobres de pasta terapéutica marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Un aumento del precio del 16% parece soportable en el contexto de los mercados mundiales de alimentos, pero al final de esa cadena de suministro hay un niño gravemente desnutrido, para quien lo que está en juego no es en absoluto asumible", dijo Russell.



En todo el mundo la sufren al menos 13,6 millones de niños menores de cinco años sufre de emaciación grave provocando una de cada cinco muertes en este grupo de edad.

