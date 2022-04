Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en septiembre del año pasado el ambicioso objetivo de vacunar contra el covid-19 al 70 por ciento de la población global antes de finalizar el primer semestre de 2022, la realidad deja ver que de los casi 11,4 mil millones de dosis aplicadas, solo el uno por ciento ha llegado a los países pobres del planeta, lo que, además de posponer el deseo colectivo de acabar con la pandemia, pone sobre la mesa un grave problema de inequidad en momentos en que las frases de solidaridad campean por todos los altavoces.



De hecho, deja claro sin ningún atenuante que 2.800 millones de personas “siguen esperando recibir su primera vacuna”, en un contexto en el que inmunizar a toda la población es un seguro, incluso para quienes se ufanan de aplicar dosis de refuerzo a repetición, en razón de que –como lo ha reiterado la misma OMS, soportada en la más rigurosa evidencia científica– mientras el virus circule con libertad entre personas sin ningún tipo de defensas, la probabilidad de que aparezcan formas más eficientes y mortales del virus es una constante que arrasaría con lo alcanzado en términos de tranquilidad en todos los sitios que empiezan a pasar la página de la primera pandemia de este siglo.



Pero esta asimetrías no solo son en términos sanitarios, sino que dos años después del brote de la pandemia de covid-19, dice la ONU, los países más pobres se encuentran con más dificultades que nunca para recuperarse económicamente en medio de mercados laborales que se resienten, una deuda pública con tendencia persistente a elevarse y grandes limitaciones para acopiar recursos que permitan inversiones para su población.

Los más retrasados

En concreto, el estudio del Pnud deja ver que los países con mayores fragilidades en términos de vacunación contra el Sars-CoV-2 pertenecen al África subsahariana, como Burundi, República Democrática del Congo y Chad, donde, según el informe, menos del uno por ciento de la población cuentan con esquemas completos de inmunización, sin dejar de lado que por fuera de este continente Haití (en el Caribe) y Yemen (en Asia) tampoco alcanzan el 2 por ciento de cobertura en esta tarea.

Lo que empeora las cosas es que de esta situación se desprende, dice el Pnud, que si los países de bajos ingresos hubieran igualado la tasa de vacunación que tenían los países ricos en septiembre del año pasado (54 por ciento), habrían “aumentado su PIB en 16.270 millones de dólares a finales de 2021”, lo que les hubiera permitido abordar con menos afugias problemas sensibles en términos sociales, incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en esencia persiguen alcanzar un futuro más justo “para todas las personas y el planeta”.



Basta ver, por ejemplo, dice el informe, que con los costos asociados a la vacunación contra el covid-19 en Sudán del Sur se hubieran podido cubrir todos los programas de asistencia social y el gasto en educación de dicha nación, mientras que en Burundi, con estos mismo recursos, se les hubiera proporcionado asistencia en salud a cerca de cinco millones de personas.



En ese contexto, Ahunna Eziakonwa, administradora asistente y directora regional del Pnud para África, dice que las inequidades en el reparto de estas vacunas le costarán al África subsahariana el 3 por ciento del PIB proyectado en la región para 2022-2025 y enfatiza que la investigación de su agencia también reveló que las tasas de recuperación están “fuertemente correlacionadas con la capacidad de vacunar, con un aumento del 7.930 millones de dólares del PIB mundial por cada millón de personas inmunizadas”, en una ecuación en la que los países pobres no tienen ningún margen de maniobra fiscal ni financiera para salir adelante, por lo que corren el riesgo de dilatar los efectos devastadores de la epidemia si no se compensan estos desequilibrios con un acceso rápido y favorable económicamente de las vacunas contra un virus del que gran parte del planeta empieza a dejar de lado como amenaza.



Eziakonwa dice que en este panorama el desarrollo en gran parte del mundo se obstaculiza y recalca su apreciación con estimaciones que dejan en evidencia que los retrasos en la llegada de los biológicos a África le representan pérdidas de 14.000 millones de dólares mensuales, lo que marca una ruta de recesión para toda una generación en todo el continente, en una situación que contrasta con el importante repunte de algunos sectores económicos en algunas regiones de ese lado del mundo, como el turístico que en 2019 fue el segundo con mayor crecimiento en el planeta contribuyendo con el 8,5 por ciento del PIB en toda África; un logro que se echó por tierra como consecuencia de la pandemia, que además de dejar una caída del 2,1 por ciento en el crecimiento económico de 2020, también se enfrenta a la depreciación general del tipo de cambio, la inveterada inseguridad alimentaria y la abultada pérdida de puestos de trabajo.

Diferencias abismales

De acuerdo con cifras oficiales, el mundo alcanzó el primer millón de personas vacunadas con una dosis a finales de diciembre del 2020 y la velocidad de la aplicación fue tan acelerada que pocos días después estas cifra ya sobrepasaba los 20 millones.



Y con la señal de que para febrero de 2021 una de cada cien personas ya había recibido al menos una dosis, el planeta empezó a ver la luz al final del oscuro túnel de la pandemia. Para octubre ya la mitad de la población había tenido contacto con estos productos “salvadores” y se pensaba que pronto los biológicos llegarían a todos los rincones del mundo.



Sin embargo, las diferencias entre países empezaban a evidenciarse. Fue así como la OMS después de que la meta de vacunar al 40 por ciento de la población mundial para 2021 no se cumpliera, redefinió este propósito y fijó la misión de que para mediados de este año (2022) 7 de cada diez habitantes del planeta tuvieran al menos una dosis de vacuna contra covid-19 en su organismo.



No obstante, al tenor de las cifras, esto no se alcanzará no solo por lo descrito anteriormente en el continente africano, sino también en algunos países de Europa, Latinoamérica y Oceanía. Basta ver que África si bien apenas sobrepasa el 20 por ciento de todos sus habitantes con al menos una dosis, tiene países como Burundi, en donde menos del uno por ciento de sus nacionales han recibido una dosis.



No obstante su poca extensión, Oceanía en promedio sobrepasa ligeramente el 67 por ciento, pero Papúa Nueva Guinea no alcanza siquiera el 4 por ciento de su población con un biológico. Una mirada al vecindario (Latinoamérica y el Caribe), que puntea en los promedios continentales con el 84,1 por ciento de sus pobladores con al menos una dosis, tiene a Haití con coberturas del mismo parámetro (1,37 por ciento).



Aquí habría que decir que el único subcontinente que ya alcanzó la meta es Norteamérica, en donde Estados Unidos ya tiene el 76,7 por ciento de sus habitantes con al menos una dosis y Canadá cuenta el 85,6 de su población inmunizada bajo las mismas condiciones.



Por los lados de la Unión Europea, que con todas sus ayudas se podría presumir que estaría cerca de alcanzar la meta colectiva, el documento deja entrever rezagos importantes en países como Bulgaria, donde uno de cada cuatro de sus casi 7 millones de habitantes ha recibido al menos una dosis, lo que contrasta con su renta media-alta, lo mismo que Rumania, que apenas ha cubierto al 42,5 por ciento de sus 20 millones de habitantes con una dosis.



Asia, en conjunto, ya superó la meta planteada por la OMS (74,6 por ciento); como ya se dijo, tiene a Yemen con el 2 por ciento de sus pobladores con una dosis, Afganistán (12,4 por ciento), Libia (12,2 por ciento) e Irak (24,2 por ciento) y así muchos otros países que están por debajo de los presupuestos de inmunización.

En este escenario, expertos como el salubrista y académico Pedro León Cifuentes consideran que el camino hacia la recuperación pospandémica no es tan despejado como se quiere mostrar, en razón de que seguirá siendo incierto a menos que se tomen medidas urgentes para revisar el sistema actual de producción, distribución y financiación de vacunas cualificado por patrones comerciales desequilibrados.



Frente a lo cual toma relevancia la pregunta planteada por Eziakonwa: ¿puede el mundo permitirse una desigualdad tan flagrante frente a una pandemia que no perdona a ninguna región? La respuesta, dice Cifuentes, está en manos de las autoridades mundiales, que deben fundamentar sus decisiones en la evidencia palpable que demuestra que de nada sirve vacunar repetidamente contra el covid-19 a los habitantes de un país, mientras en varios ni siquiera se ha iniciado este proceso vital por falta de recursos.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

EDITOR DE SALUD

