¿Cómo poner en práctica el autocuidado? La mayoría de las personas son sanas, más aún cuando se está en la etapa infantil. No obstante, a medida que pasan los años, los malos hábitos de vida, como la inactividad física, el consumo de tabaco, abuso de alcohol y dietas poco saludables, son la causa de enfermedades, y el retroceso de mantenernos sanos.



La Organización Panamericana de la Salud, determina que “mediante la promoción de la salud, las personas pueden tener un mejor control de su propia salud. La promoción de la salud incluye una amplia gama de intervenciones sociales y medioambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida de cada una de las personas, al abordar y prevenir las causas de fondo de las enfermedades y no solo centrarse en su manejo”.



El doctor Camilo Luna, médico pediatra y puericultor, afirma que, el autocuidado se basa en tener hábitos de vida saludables, como, una buena alimentación, rutina adecuada del sueño, y buen manejo de las emociones. A esto se suma la vacunación como medida de prevención de ciertas enfermedades, “qué mejor autocuidado que tener buenas defensas para enfermedades que pueden afectar nuestra salud, y así generar bienestar y una vida saludable”.



Agrega el especialista que, estar al día con el esquema de vacunación favorece el sistema inmunitario para enfrentar enfermedades que pueden causar no solamente repercusiones en la salud, sino mortalidad.



Es de considerar que, “Colombia tiene un muy buen sistema de vacunación que cubre enfermedades no solamente a nivel mundial, sino a nivel específico en Latinoamérica y en Colombia. Esta buena cobertura conlleva a tener más beneficios, por lo que es importante recordar que la vacunación es un mecanismo de prevención que debe estar presente en todas las etapas de la vida”, indica el doctor Luna.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta inmunitaria sin causar enfermedades. Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que nos enfermemos”.



Tenga en cuenta que, la vacunación no es sólo un acto de bienestar individual, sino colectivo; las vacunas se aplican en función responsable con la sociedad.

La vacunación no es sólo un acto de bienestar individual, sino colectivo; las vacunas se aplican en función responsable con la sociedad.

Un hábito significativo en el manejo de la migraña

La doctora Stephania Bohórquez Valderrama, neuróloga, miembro del comité de cefalea de la Asociación Colombiana de Neurología, indica que, “en Colombia se estima que la migraña afecta aproximadamente al 14% de las mujeres y al 5% de los hombres”.



De esta manera, la migraña se considera una de las 20 principales causas de discapacidad en el mundo, además de ser el principal motivo de consulta en la práctica neurológica ambulatoria. Se ha descrito que impacta la vida familiar y social de los pacientes, pues, afecta todas las dinámicas diarias, y causa ausentismo importante a nivel laboral y menor rendimiento.

Un buen estilo de vida puede reducir la cantidad de migrañas y disminuir la incapacidad que generan, Foto: iStock

“Existen factores externos e internos que son desencadenantes de un ataque de migraña. Entre los factores internos están las fluctuaciones hormonales, estrés y ansiedad; dentro de los factores externos hacen parte los cambios de temperatura, la exposición al sol, ruidos y olores fuertes, el viento, periodos prolongados de ayuno, privación de sueño y bebidas como el alcohol, entre otros”, añade la especialista.



Por su parte, el doctor Joe Muñoz, neurólogo, exdirector del capítulo colombiano de Dolor de Cabeza de la Asociación Colombiana de Neurología, asegura que, “la migraña se caracteriza por durar de 4 a 72 horas, y se acompaña de nauseas, sensibilidad a la luz y al sonido, siendo un dolor en la mayoría de ocasiones, intenso, palpitante y que se localiza en la mitad de la cabeza”.



Advierte el neurólogo que, “existe una frase desafortunada -Ese es un dolor normal- el punto es que ningún dolor es normal, esta interpretación errónea surge de la educación en dolor de cabeza, limitada para pacientes y curiosamente también para el personal de salud”.



Es de destacar que, estamos en una nueva era de la migraña, en la que hay acceso a múltiples herramientas, lo importante es reconocer los síntomas y consultar de manera oportuna con los especialistas para evitar posibles complicaciones.



El doctor Joe Muñoz menciona ciertos avances de la ciencia, entre ellos, destaca el abordaje interdisciplinario de los pacientes, incluyendo salud mental, medicina del sueño y rehabilitación; es fundamental trabajar en razón de que la migraña es una condición que afecta todos los sexos, edades y condiciones sociales, concluye el especialista.



Un buen estilo de vida puede reducir la cantidad de migrañas y disminuir la incapacidad que generan, ponga en práctica estas buenas conductas de autocuidado.

Conductas de autocuidado que alivian la migraña

Busque un entorno tranquilo

Duerma bien

Aliméntese con prudencia

Haga ejercicio regularmente

Controle el estrés

Lleve un registro de las migrañas

Busque apoyo en la familia y amigos

Déjese guiar por un especialista

