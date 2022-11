En el marco del lanzamiento del programa preventivo de salud en Aracataca, Magdalena, el viceministro de Salud Pública hizo un balance sobre las necesidades del sistema de salud y el enfoque de atención primaria que tiene el nuevo modelo.



En medio de la jornada de servicios sanitarios que se llevó a cabo este jueves en la tierra natal de Gabriel García Márquez, el viceministro Urrego aseguró que con los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales (Emit) se ha llevado la salud a más de 130 municipios del país.



Según el funcionario, estos grupos tienen la misión de llegar a barrios y veredas con el modelo de salud promocional y preventiva que inauguró este jueves el presidente Gustavo Petro.



El viceministro aprovechó también para reiterar el mensaje que para él caracteriza a este programa: "Para garantizar el derecho fundamental a la salud las personas no deben depender de su ingreso ni de su afiliación”.



“Este programa pretende que cerca de 20 millones de colombianos, que tienen graves problemas de acceso en zonas rurales y en barrios populares de casi todas las ciudades del país, tengan acceso a servicios de salud desde la promoción y la prevención”, aseveró Urrego.



Asimismo, el funcionario dio a conocer que el Ministerio de Salud y Protección Social estará a la cabeza de procesos de formación para el talento humano en salud.



“Necesitamos que el personal de salud —que se encuentra en precarias condiciones laborales— pueda empezar a ganar nuevas competencias para este nuevo modelo, que es preventivo, que es en el territorio, que es con la gente”, puntualizó.



De otro lado, el viceministro alertó sobre la falta de cobertura en las zonas rurales del país, donde, según él, hay 450 municipios que no tienen "un solo servicio de salud".



“Viene un desafío de destinar recursos para recuperar infraestructura y dotación en las zonas donde no hay, hoy en día, un solo servicio de atención en salud”, añadió.



Finalmente, Urrego precisó que se deben corregir las fallas del sistema que han llevado a una crisis financiera.

