Sindicatos del Invima no estarían de acuerdo con Francisco Rossi como nuevo director

Organizaciones sindicales del Invima, (Sintraen, Sintrainvima, Unaltrainvima y Sintraentipuc) expresaron su desacuerdo con la asignación de Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura, como nuevo director de la entidad, a través de una carta dirigida al presidente Petro.



En la misiva argumentaron que, si bien Rossi cuenta con bastante experiencia en el sector, "tuvo una gestión deficiente del mismo durante los seis (6) meses que duró su cargo como director encargado del Invima".

"No es un secreto que es directriz suya la intención de reestructurar el Invima, y

así lo dio a conocer en una reunión realizada en el mes de octubre del año 2022, sin embargo, las organizaciones sindicales y los funcionarios en general no están de acuerdo con la propuesta planteada en su momento por él", dice la carta.



Los grupos sindicales indicaron que les preocupan las manifestaciones de Rossi por

delegar competencias y funciones a las Entidades Territoriales de Salud y la disminución de la planta de personal del Invima, pues aseguran que esto podría llevar a disminuir el estatus sanitario del país.



En el documento, también señalan que la propuesta de restructuración, "marca un claro camino hacia el retroceso en materia de regulación y aseguramiento sanitario, en modificaciones normativas, más no es clara en la metodología a seguir y la resolución de problemáticas actuales"



Aseguran que, en un texto presentado por Rossi, los argumentos para reestructurar la entidad parten de que está politizada y es objeto de negociaciones políticas con los partidos políticos y el congreso, lo cual sería falso.



"El Invima cuenta con una planta de personal de 1520 cargos, de los cuales están provistos 1197 y los restantes se encuentran congelados por temas presupuestales, el mérito como principio constitucional de acceso al servicio público es evidente, pues el 76% de la planta de personal ostentan derechos de carrera administrativa, lo que demuestra que el personal de la entidad no obedece a negociaciones políticas o intereses particulares de los gremios, sino al cumplimiento de la misionalidad de la entidad", explica la misiva.

Necesidades presupuestales del Invima y fuentes de financiación 2024

En la carta, las organizaciones gremiales también explican que la entidad requiere recursos para fortalecerse y solventar "competencias y exigencias que el mismo Gobierno Nacional ha optado por imponer, tales como la expedición de registros sanitarios para medicamentos a costo cero (Decreto 1474 de 2023) y la apertura de Plantas de Beneficio Animal municipales (Decreto 2016 de 2023)".



Manifiestan que también requiere fortalecimiento de la planta de personal, la infraestructura tecnológica y, optimizar las condiciones salariales y laborales para los funcionarios de la entidad, así como optimizar el uso de los recursos dando la relevancia pertinente a la misionalidad del Invima.



Según manifiestan, para estos fines, serían necesarios: 12.600 millones de pesos para el desarrollo de actividades relacionadas con gestión de trámites e inspección, vigilancia y control en el territorio. Otros 26.970 millones de pesos para proveer los cargos de planta sin presupuesto y al menos 13.347 millones de pesos para el sistema de información, gobernanza de datos y analítica, que lleve a la modernización de la infraestructura tecnológica que requiere la entidad.



Por esta serie de motivos, las organizaciones sindicales han solicitado al Gobierno que la persona que sea designada para la Dirección General del Invima respete lo avanzado en el rediseño de la entidad y no se retroceda en el fortalecimiento institucional. Asimismo, piden que se dé continuidad al cronograma que ya tienen trazado para cumplir con lo planteada y presentar el proyecto en el mes de marzo.

