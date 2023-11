No solo queremos que el Gobierno nos escuche, queremos soluciones: Empleados de Sanitas

El lunes de esta semana, empleados de la EPS Sanitas se movilizaron en 24 ciudades del país para manifestar su apoyo a la empresa y pedir al Gobierno soluciones a la crisis financiera que actualmente tiene en jaque a una de las EPS más grandes del país.



De acuerdo con Kelly Galvis, empleada de la empresa y quien ha sido una de las voceras visibles de la iniciativa, en la movilización se sintieron apoyados y escuchados por muchos de los actores relacionados con la EPS, pero sobre todo por los afiliados. Asegura que si bien no hay un registro, en promedio en Bogotá marcharon unas 3.000 personas y en las principales capitales como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga unas 1.000 más por ciudad. Resalta que no será esta la única movilización y pide al Gobierno soluciones.

Empleados de Sanitas marcharon el lunes 27 de noviembre a favor de la EPS y solicitando al Gobierno soluciones. Foto: Néstor Gómez.

¿Cuál es su balance de la movilización?

Hubo una aceptación muy grande por parte de los pacientes, de las asociaciones de usuarios, de proveedores, de IPS adscritas a la EPS Sanitas y de empleados. Nos fue muy bien, el balance es muy positivo. Dejamos claro que la empresa nos importa y estamos para apoyarla. Ese era nuestro principal objetivo, demostrar que EPS Sanitas es una empresa que sus empleados verdaderamente quieren, verdaderamente valoran y están dispuestos a luchar por ella.

¿Se sintieron ayer escuchados?



Sí, sentimos mucho acompañamiento de los medios y es algo que tenemos que valorar, porque fueron el puente que hicieron que nosotros fuéramos mucho más visibles. También estaba la energía de nosotros como empleados y las ganas de sacar adelante a nuestra empresa, pero los medios de comunicación aportaron ese granito de arena para hacernos más visibles, y prueba de eso está la cantidad de rumores y mentiras que han divulgado en redes sociales para tratar de entorpecer nuestra marcha.

En la marcha a favor de la EPS Sanitas había empleados, afiliados, proveedores, entre otros actores cercanos a la empresa. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué rumores?



Es completamente falso que nos pagaron para que salgamos. Son completamente falso esos tweets, que gente malintencionada está sacando, que si no salíamos a apoyar a la EPS Sanitas nos iban a poner a trabajar 24 y 31 de diciembre. Es completamente falso que tenemos que hacer publicaciones en redes sociales. Toda esa información es completamente falsa. Es falso que nos neguemos a auditarnos. Es la mentira más absurda que han dado en redes sociales, porque nosotros no nos negamos a auditarnos. Al contrario que nos auditen. Eso es lo que queremos, que nos auditen para que aprendan a hablar con la verdad y no juzguen el trabajo de tantas personas que día a día se levantan a luchar por esta empresa y a formar país.

Desde las directivas de la EPS Sanitas, ¿ustedes han recibido algún tipo de comunicación? ¿Les han dicho algo sobre la movilización?

En realidad esta manifestación fue una iniciativa de nosotros como empleados. Absolutamente nada tenían que hacer las directivas con nosotros, en el sentido de que ellos no tenían conocimiento. Sin embargo, hubo tanto boom, regamos tanto la invitación a la marcha que era lógico que ellos, por diferentes medios de comunicación, se enteraran de nuestra movilización. Y lógicamente, un parte de agradecimiento de ellos. Considero que no lo esperaban. No es el común denominador que los empleados levanten la voz a defender a su empresa, pero esta familia lo hizo y Sanitas está dispuesta a seguir luchando por ellos y a seguirle diciendo a nuestros directivos y a nuestro presidente de la EPS que aquí estamos, aquí nos quedamos y los vamos a seguir apoyando.

En Bogotá participaron alrededor de 3.000 personas en la movilización realizada ayer lunes 27 de noviembre. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Cómo ven ustedes como empleados de Sanitas toda esta crisis financiera?



Decirte qué pienso yo al respecto con todo este tema, sería ya muy a título personal y no quiero hacer apreciaciones que no me competen. Pero yo ya llevo en la organización un poco más de seis años. Desde que estoy en la empresa, es la primera vez que nos sucede una situación de este nivel que sintamos ese ataque por parte del gobierno hacia nuestra empresa. Y por eso es que inicia este tema de las manifestaciones pacíficas con el objetivo de proteger nuestra empresa.

¿Ven posible que haya solución a la crisis?



Yo espero que sí. Honestamente, esa fue una de las razones de la marcha, solicitarle al Gobierno Nacional que no nos cierre las puertas, que permita que la EPS Sanitas y ellos se sienten y tomen decisiones. No solamente que nos escuchen, lo que buscamos es que nos escuchen y nos den soluciones. Nosotros no tenemos cifras dinámicas o cosas que esconder en la manera en que la EPS administra los recursos. Lo que a nosotros como empleados nos molesta, porque a fin de cuentas somos nosotros los empleados los que estamos administrando la EPS, es el hecho que hagan apreciaciones de nuestro trabajo. Nosotros los funcionarios sabemos cuál es el manejo que le damos a la EPS. Sabemos que no estamos escondiendo absolutamente nada. Y esas declaraciones que salen a decir que 'no queremos que nos auditen', no son ciertas, que vengan y nos busquen, audítenos, háganlo de la mejor manera para que puedan salir a hablar con la verdad. No es la primera vez que van a auditar la EPS. Ayer el mensaje también era ese para nuestros afiliados, que sepan que nosotros como funcionarios y como empleados de esta EPS, de su EPS, estamos para apoyarlos, para decirles que vamos a dar la lucha por nuestra empresa, porque sabemos que tenemos muchos afiliados que están con nosotros y nos apoyan y ayer nos lo dejaron claro acompañándonos en las manifestaciones de las diferentes ciudades a nivel nacional.

Kelly Galvis, empleada de la EPS Sanitas y vocera de la inicitiva de marchas a favor de la empresa. Foto: Archivo particular

Si usted tuviese la oportunidad de enviarle un mensaje al Gobierno Nacional y específicamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿qué le diría?



Que nos escuche. Y que se sienten en una mesa de diálogo y solución con el presidente de la EPS. Nosotros no nos estamos negando a ninguna auditoría. Necesitamos, por el contrario, que nos auditen y se den cuenta que no es cierto todo lo que están diciendo. Sanitas no está malversando dinero, Sanitas no está haciendo nada diferente a brindar servicio de calidad para los usuarios. Y nuestra lucha es esa, para poder continuar garantizando un buen servicio de salud a todos los pacientes a nivel nacional que están adscritos a la EPS Sanitas.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET