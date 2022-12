Las mujeres, por término medio, son mejores que los hombres para ponerse en el lugar de los demás e imaginar lo que la otra persona está pensando o sintiendo, según sugiere un nuevo estudio de más de 300.000 personas de 57 países.



Los investigadores descubrieron que, por término medio, las mujeres obtienen mejores puntuaciones que los hombres en la prueba 'Leer la mente en los ojos', que mide la "teoría de la mente" (también conocida como empatía cognitiva). Este resultado se observó en todas las edades y en la mayoría de los países.



El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), es el más amplio realizado hasta la fecha sobre teoría de la mente.



Una parte fundamental de la interacción social y la comunicación consiste en ponerse en el lugar de los demás e imaginar sus pensamientos y sentimientos. Es lo que se conoce como "teoría de la mente" o "empatía cognitiva".



Durante décadas, los investigadores han estudiado el desarrollo de la teoría de la mente, desde la infancia hasta la vejez. Una de las pruebas más utilizadas para estudiar la teoría de la mente es la prueba de "lectura de la mente en los ojos" (o prueba de los ojos, para abreviar), en la que se pide a los participantes que elijan la palabra que mejor describe lo que la persona de la foto está pensando o sintiendo, sólo con ver fotos de la región ocular de la cara.



El Test de los Ojos fue desarrollado por primera vez en 1997 por el profesor Sir Simon Baron-Cohen y su equipo de investigación en Cambridge, y fue revisado en 2001, y se ha convertido en una evaluación bien establecida de la teoría de la mente. Es una de las dos pruebas recomendadas por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos para medir las diferencias individuales en la "Comprensión de los estados mentales".



A lo largo de las décadas, muchos estudios independientes han demostrado que las mujeres obtienen una puntuación media más alta que los hombres en las pruebas de teoría de la mente. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se limitaron a muestras relativamente pequeñas, sin mucha diversidad en términos de geografía, cultura y/o edad.



Para subsanar estas deficiencias, un equipo de investigadores multidisciplinares dirigido por la Universidad de Cambridge (Reino Unidos) y con colaboradores de las universidades de Bar-Ilan y Haifa, en Israel y de Harvard y Washington, en Estados Unidos, así como del IMT Lucca, en Italia, ha fusionado grandes muestras de distintas plataformas en línea para analizar los datos de 305.726 participantes de 57 países.



Los resultados mostraron que, en los 57 países, las mujeres obtuvieron una puntuación media significativamente superior a la de los hombres (en 36 países), o similar a la de los hombres (en 21 países), en el Test de los Ojos. Es importante destacar que no hubo ningún país en el que la puntuación media de los hombres fuera significativamente superior a la de las mujeres. La diferencia media entre sexos se observó a lo largo de toda la vida, de los 16 a los 70 años. El equipo también confirmó esta diferencia en tres conjuntos de datos independientes y en versiones no inglesas del Eyes Test, en ocho idiomas.



El doctor David M. Greenberg, científico principal del estudio, becario Zuckerman en Bar-Ilan e investigador asociado honorario en Cambridge, explica que estos resultados "aportan algunas de las primeras pruebas de que el conocido fenómeno de que las mujeres son por término medio más empáticas que los hombres está presente en una amplia gama de países de todo el mundo. Sólo utilizando conjuntos de datos muy amplios podemos afirmarlo con seguridad", precisa.



Aunque este estudio no puede discernir la causa de esta diferencia de sexo por término medio, los autores afirman, basándose en investigaciones anteriores, que puede deberse a factores tanto biológicos como sociales.



El profesor Sir Simon Baron-Cohen, Director del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, apunta que "los estudios sobre las diferencias medias entre sexos no dicen nada sobre la mente o las aptitudes de un individuo, ya que éste puede ser típico o atípico para su sexo. El Test de los Ojos revela que muchos individuos tienen dificultades para leer las expresiones faciales, por diversas razones. Debería haber apoyo disponible para quienes lo busquen", sugiere.



Los investigadores también demostraron que, además del sexo, las "puntuaciones D" (la diferencia entre el impulso de una persona a sistematizar y su impulso a empatizar) son un predictor negativo significativo de las puntuaciones en el Test de los Ojos.



Esto se suma a un estudio anterior dirigido por Greenberg en 2018 con más de 650.000 participantes, también publicado en 'PNAS', que encontró que las puntuaciones D explicaban 19 veces más de la varianza en los rasgos autistas que el sexo o, de hecho, cualquier otra variable demográfica. Por lo tanto, las puntuaciones D parecen desempeñar un papel más importante que el sexo en aspectos de la cognición humana.



La doctora Carrie Allison, Directora de Investigación Aplicada del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge y miembro del equipo, destaca que "este estudio demuestra claramente una diferencia de sexo en gran medida coherente en todos los países, idiomas y edades. Esto plantea nuevas cuestiones para futuras investigaciones sobre los factores sociales y biológicos que pueden contribuir a la diferencia de sexo observada en promedio en la empatía cognitiva", concluye.

