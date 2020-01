El mundo, al borde de emergencia sanitaria por nuevo coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no logró este miércoles llegar a un consenso para declarar la emergencia sanitaria internacional por los avances del brote de coronavirus originado en Wuhan (China), por lo que decidió prolongar hasta este jueves el comité de 16 expertos citados en Ginebra para tomar una decisión.

Como máxima instancia sanitaria en el mundo, la determinación que se tome es de la mayor transcendencia, en razón a que pondría en marcha los sistemas de prevención en todo el planeta orientados a contener la expansión de una infección que por sus características puede transmitirse de persona a persona en poco tiempo, con consecuencias graves. Eso incluiría restricciones de viaje a lugares foco del contagio.



Y según trascendió, no es que no existan razones para llegar a este acuerdo, sino que después de una discusión en el seno del comité quedó claro que es necesario recolectar más información para ser más asertivos en una estrategia definitiva, lo que, tal como dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, debe entenderse como una cautela que es señal de que “la situación en China se está tomando muy seriamente”.



De hecho, añadió que un equipo de muy alto nivel de la OMS está trabajando permanentemente en el foco de la epidemia para profundizar en las investigaciones que permitan obtener datos concretos sobre un brote que aún no se conoce completamente y elementos como su origen, posibles tratamientos o modos de contagio.



Si bien la OMS convalida que hay evidencia de transmisión del virus entre humanos (lo que hace más rápida su propagación), como ocurrió con otros coronavirus como el del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (Sars) o el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (Mers), aún faltan datos para soportar decisiones de tanta trascendencia. Esta información, según María Van Kerkhove, directora de enfermedades emergentes del organismo, no tardará en llegar.



En todo caso, la entidad ha insistido en que las medidas contra el virus se han aplicado desde el primer día.



En menos de tres semanas el nuevo tipo de coronavirus, que se identificó por primera vez a finales del año pasado en un mercado de Wuhan, deja 571 infectados y al menos 17 muertos, según el balance entregado ayer por las autoridades chinas; además de su detección en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Estados Unidos.

Wuhan, la ciudad china donde se originó el coronavirus. Foto: iStock

Los científicos lo han llamado 2019-nCoV y tiene afinidad por el sistema respiratorio humano, pues sus afectados padecen de síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, decaimiento y en los casos graves, una neumonía que lleva a fallas sistémicas graves.



Su aparición está relacionada, según las primeras investigaciones, con el contacto permanente con animales silvestres y productos de mar que potencialmente pueden ser reservorios naturales del virus. Al pasar a personas puede mutar y adquirir capacidad para adaptarse al organismo humano y afectar sus células, con el agravante de tener –según dijeron este miércoles investigadores chinos– gran capacidad para mutar, lo que lo hace más difícil de detectar.



Según Carlos Álvarez, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, si bien el nuevo virus no ha mostrado tasas de mortalidad tan altas como el Sars, que infectó a más de 8.000 personas y mató a 800 entre 2000 y 2003, un nuevo estudio del Imperial College London sugiere que es posible que el total de los infectados en Wuhan hayan sido subestimados.



De ahí el interés específico de la OMS en esa ciudad y de las autoridades sanitarias chinas para tipificar genéticamente el virus con el objeto de que en todos los países se puedan realizar pruebas para identificarlo, mientras que en el mundo se avanza, como se anunció ayer, en una vacuna específica que permita en poco tiempo hacer ensayos clínicos.

Wuhan, gigante paralizado

Wuhan, la ciudad china donde se originó el coronavirus, una metrópolis de 11 millones de habitantes conocida por sus conexiones directas a múltiples partes del mundo, está en una etapa crítica. Este miércoles se conoció que nadie puede salir o entrar. El transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia fueron suspendidos. El Gobierno anunció que el aeropuerto y la estación de tren quedarán “temporalmente cerrados”.

Profesionales de la salud llevan pacientes infectados con virus al hospital Jinyintan, en Wuhan. Foto: AFP

Síntomas, transmisión y prevención

Síntomas iniciales

Tos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, falta de aliento, dificultad para respirar, malestar general, problemas gástricos y diarrea.



Casos graves

Neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiencia renal.



Tratamiento

No hay medicamentos aún, pero los síntomas son tratables.



Transmisión

Por vía aérea, al contacto con personas, con sus fluidos u objetos infectados.



Prevención

- Uso de mascarillas.

- Evitar contacto con animales o usar protección.

- Lavarse las manos.

- Evitar mercados y aglomeraciones.

