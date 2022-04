Uno de los mayores logros en materia de salud pública de la historia reciente es el aumento de la disponibilidad de anticonceptivos modernos y eficientes para que las mujeres decidan libre y responsablemente si desean tener un embarazo.



No obstante, casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales.



Esta es tan solo una de las principales conclusiones de un estudio dado a conocer por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), el cual pone la lupa sobre la decisión reproductiva más trascendental de la vida de mujeres y niñas sin distingo de estrato socioeconómico, contexto cultural o estado civil, pues lo cierto es que cualquier mujer en edad fértil puede quedar embarazada sin planearlo, sin quererlo o, en muchos casos, sin siquiera tener la posibilidad de decidir al respecto.

Y es que si bien los métodos anticonceptivos modernos marcaron un hito en cuanto a la salud sexual y reproductiva, todavía persisten obstáculos para acceder a ellos, a lo que se suman la violencia sexual, la coacción reproductiva —que consiste en que la pareja o un pariente intervenga para poner trabas a la libertad reproductiva de la mujer— y la no tan remota posibilidad de que dichos métodos fallen.



Es así como ‘Visibilizar lo invisible: la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales’ —como se titula el documento del UNFPA— deja claro que al menos 257 millones de mujeres que quieren evitar ser madres no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos y, entre ellas, 172 millones no utilizan ningún método por cuenta de la falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva, opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres, el estigma alrededor del control de la fecundidad, así como actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud, entre otros.



Aunque Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, reconoce que es imposible establecer con precisión —y mucho menos cuantificar— cuál es el número total de embarazos no intencionales, cada vez hay más pruebas que apuntan a unos costos de oportunidad enormes: desde las correlaciones entre las tasas de embarazos no intencionales con los índices más bajos de desarrollo humano, pasando por los miles de millones de dólares en costos sanitarios relacionados, hasta la persistencia de elevadas tasas de abortos en condiciones de riesgo y las muertes maternas conexas. “Este es un precio que el mundo, sencillamente, no puede permitirse (...)”, reflexiona Kanem.

Anticonceptivos: claves pero no suficientes

De este modo, el análisis advierte que esta crisis de derechos humanos tiene consecuencias profundas para las sociedades, las mujeres y las niñas y de paso sobre la salud mundial, en razón a que más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto. Incluso se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas.

Cabe mencionar que la capacidad de decisión de las mujeres y las niñas se devalúa cuando los servicios de salud sexual y reproductiva no se priorizan de forma integral.



Lo anterior quedó en evidencia en el inicio de la pandemia de covid-19 luego de que, según lo informó la Organización Mundial de la Salud, este sector sufrió la interrupción de estos servicios de atención en salud en 2020 y, consecuentemente, durante los primeros doce meses de la crisis sanitaria esto causó 1,4 millones de embarazos no intencionales.

Facebook Twitter Linkedin

Los hombres solo tienen a su alcance un método anticonceptivo tradicional (la interrupción del coito) y dos modernos (los preservativos y la vasectomía). Foto: iStock

“Cuando los sistemas de atención de la salud no consiguen ofrecer una cobertura universal, y cuando la atención sexual y reproductiva no está centrada en la persona, no es integral o es de mala calidad, se vulnera el compromiso de los gobiernos para garantizar el derecho a la salud reconocido universalmente”, denuncia UNFPA en su más reciente estudio.



No obstante, de acuerdo con el informe, los métodos anticonceptivos en sí mismos no bastan. De hecho, las investigaciones derivadas pudieron concluir que la falta de información o de acceso ya no es la principal razón por la cual no se usan. En cambio, estos obstáculos se ven ahora eclipsados por preocupaciones sobre los efectos secundarios, mitos, el estigma y la oposición de otras personas.



Es más, varios investigadores que utilizaron datos de encuestas demográficas y de salud procedentes de 52 países entre 2005 y 2014 descubrieron que la proporción de mujeres casadas con una necesidad insatisfecha de un método anticonceptivo (ya sea moderno o tradicional) oscilaba entre el 8 por ciento de Colombia (Latinoamérica) y el 38 por ciento de Santo Tomé y Príncipe (África), y la razón citada de forma más habitual fue la preocupación sobre los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos y los riesgos para la salud.



“En muchos ámbitos, el término ‘embarazo no intencional’ evoca la imagen de una adolescente soltera que causa pena, burla o ambas cosas. En realidad cualquier mujer o niña fértil en edad reproductiva puede quedar embarazada de manera inesperada”, reza el documento, y enfatiza en la necesidad de la integralidad de las políticas para combatir esta problemática en el mundo en un contexto en el que solo el 57 por ciento de las mujeres están en situación de tomar sus propias decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, según Naciones Unidas.

Mortalidad materna

El aborto en condiciones de riesgo es uno de los principales factores causales de muertes maternas en todo el mundo. Según estadísticas oficiales de la OMS en 2020, cada año, entre el 4,7 por ciento y el 13,2 por ciento de estos fallecimientos puede atribuirse a esa clase de procedimientos, pero la razón que explicaría mayor riesgo de mortalidad materna en caso de embarazo no intencional es que existe más probabilidad de que un embarazo no intencional acabe en aborto (más de uno de cada cinco) —lo que incluye el aborto en condiciones de riesgo—.



Además, las mujeres con embarazos no intencionales son menos propensas a acudir a los servicios de salud.

En efecto, los investigadores calculan que, de los aproximadamente 121 millones de embarazos no intencionales que se han producido cada año entre 2015 y 2019, cerca del 61 por ciento han acabado en aborto.

De la misma forma, los datos del periodo entre 2010 y 2014 sugieren que alrededor del 45 por ciento de todos los abortos del mundo se practican en condiciones de riesgo, situación que puede calificarse como una emergencia de salud pública.



Por su parte, expertos del Instituto Alan Guttmacher (Estados Unidos) calculan que satisfacer plenamente las necesidades en materia de anticoncepción de las mujeres en los países de ingreso bajo y mediano y prestar servicios de atención prenatal y neonatal de conformidad con los niveles recomendados por la OMS reduciría los abortos en condiciones de riesgo en un 72 por ciento y las muertes maternas en un 62 por ciento.



Otro de los factores de preocupación es el embarazo adolescente, ya que los estudios dejan ver que a nivel mundial una de cada tres mujeres jóvenes ha dado a luz en la adolescencia, y si bien se han reducido estos índices con respecto a años anteriores, a este ritmo la maternidad infantil no se erradicará hasta dentro de 160 años.

Cuando los métodos anticonceptivos fallan

Sin lugar a dudas, los métodos anticonceptivos modernos llevan décadas reforzando la capacidad de decisión de las mujeres sobre su vida reproductiva, pero no siempre funcionan. En el Reino Unido, por ejemplo, uno de cada cuatro abortos se atribuye al fallo de la anticoncepción hormonal.

Facebook Twitter Linkedin

Obtener información para el uso de anticonceptivos es un derecho de las mujeres. Foto: iStock

Ningún anticonceptivo es infalible: ni los anticonceptivos orales, ni los implantes, ni los inyectables, ni siquiera la vasectomía. Cuando se utilizan correctamente y de forma sistemática, las tasas de fallo de todos estos métodos no llegan al punto porcentual —y a veces son mucho más bajas—, pero los fallos existen. Es el caso de Mukul, una joven de la India usuaria del dispositivo intrauterino (DIU) que se sorprendió al descubrir que estaba embarazada por segunda vez, pues no tenía motivos para esperar esta noticia: el DIU es uno de los métodos de acción prolongada considerado como uno de los anticonceptivos más fiables. Años más tarde —y aunque seguía usando anticonceptivos—, Mukul se encontró con que estaba embarazada de nuevo, pero con la certeza de que no quería tener más hijos.



“Decidí abortar para poder asumir mis responsabilidades para con mis dos hijas, sin que se vieran perjudicadas por el nacimiento de un tercer hijo”, insiste. “No me arrepiento”.



Finalmente, es necesario poner sobre la mesa el hecho de que la mayoría de los anticonceptivos están diseñados con base en la biología femenina: los hombres solo tienen a su alcance un método anticonceptivo tradicional (la interrupción del coito) y dos modernos (los preservativos y la vasectomía). Solo uno de ellos —la vasectomía— se ajusta a la definición de la OMS de “muy eficaz”.



De acuerdo con el citado informe, la escasez de métodos anticonceptivos para hombres conlleva que la mayor parte de la carga de la anticoncepción —que engloba los costos, el tiempo que se dedica a acudir a los servicios sanitarios y los efectos secundarios— recaiga sobre las mujeres.



A pesar de ello, también hay señales de progreso, según Martha Brady, especialista sanitaria internacional en el campo del desarrollo de anticonceptivos, quien afirma haber observado un cambio de actitud en los jóvenes y su disposición a utilizar métodos anticonceptivos para ellos.



UNIDAD DE SALUD

