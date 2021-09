Los partos en menores de 14 años han aumentado 9,6 por ciento este año

En los siete primeros meses de este año se aumentaron los embarazos en mujeres menores de 14 años en 9,6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, en un contexto en el que la natalidad nacional ha descendido significativamente desde 2015. Estos datos son parte del último informe ‘Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones’ dado a conocer este viernes por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) y en el que se registra que el año pasado nacieron 622.177 colombianos.



(Lea también: Vacunas de Moderna se distribuirán desde las 3 a. m. de este viernes)

En concreto, entre el 2015 y el 2020 el país presenta una caída del 5,9 por ciento en el número de nacimientos con reducciones anuales cercanas al 1,2 por ciento con una variación mayor entre 2019 y el 2020, al parecer por cuenta de la pandemia que determinó una baja en este indicador del 3,2 por ciento.



Vale la pena anotar que si bien estas cifras muestran un panorama general anual, las mayores reducciones se han presentado en los meses de abril y mayo de 2020, que al compararse con el 2019 fueron del 8,1 por ciento y el 8,4 por ciento respectivamente, mientras que enero de 2021, al compararse con el del año anterior, fue de -9,9 por ciento, lo que el Dane califica como “reducciones atípicas” que no se han encontrado en otros periodos.



(Además: Mujeres embarazadas pasan protección de la vacuna a bebés, según estudio)



De acuerdo con el Dane existen marcadas diferencias entre las regiones en estas reducciones, tanto que Amazonas entre el 2015 y el 2020 presentó una merma de los nacimientos del 28,5 por ciento, seguido por Bogotá (-22,8 por ciento), Caldas (-18,5 por ciento) Caquetá (-16,2 por ciento) Santander (-15,2 por ciento) y Huila (-14,1 por ciento).

Pero no todo es a la baja, porque departamentos como Guainía en el mismo lustro presentó un aumento del 55,2 por ciento, la Guajira 40,4 por ciento, Vichada, (50,8 por ciento) y Guaviare y Cesar del 9,11 por ciento.



(Lea también: La intención de vacunarse crece entre los colombianos)



También se referencia que frente al total de nacimientos en el país, la participación de nacidos vivos de madres procedentes de Venezuela alcanzó entre el 2017 y el 2020 un 9,2 por ciento y en lo que va corrido de 2021 ya es del 9,6 por ciento.



Al revisar la tasa de natalidad para Colombia en el 2020 fue de 12,4 nacidos por cada mil habitantes, lo que traduce una reducción del 13,5 por ciento desde 2015, con una caída anual de 2,8 por ciento en promedio. Pero este indicador nacional tiene diferencias al calcularse por departamentos y en ese sentido se demuestra que Caldas tiene la tasa de natalidad más baja del país con 7,8 nacidos por cada mil habitantes, al que le siguen Quindío, Nariño, Risaralda, Bogotá, Valle, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá con menos de 11 nacimientos por cada mil habitantes.



En contraste, la Guajira, Guaviare, César, Magdalena y Bolívar ostentan las tasas más altas con más de 15 nacidos por cada mil habitantes, muy por encima del registro nacional. Con respecto a las diferencias entre centros poblados y zonas rurales esta se ha mantenido estable, lo mismo que la relación de nacidos por sexo, que demuestra que en el 2020 el 51,3 por ciento de los nacidos fueron hombres, en lo que va corrido del año este número se mantiene más o menos similar, sin diferencias significativas comparadas con el último lustro.



(Además: MinSalud afirma que se debe promover la vacunación de mujeres gestantes)



El Dane también referencia que en el 2020 a nivel nacional el 40,2 por ciento de los nacidos reconocidos por su madres como indígenas nacieron la Guajira y el 15,17 por ciento en el Cauca.



De igual formal, los recién nacidos reconocidos por su madre como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, el 21,2 por ciento nacieron en el Valle del Cauca, seguidos por Nariño con el 20,3 y Chocó con el 18,3 por ciento.



Frente a las edades de las madres en las que se concentran la mayor proporción de nacimientos se evidencia que entre 20 y 29 años se encuentra el 49 por ciento.



Llama la atención que en el primer trimestre de 2021 se presentó una reducción en el número de nacimientos en niñas menores de 14 años al compararse con el mismo periodo de 2020 con una disminución del 7,1 por ciento. Sin embargo, en el segundo trimestre del presente año este comportamiento se invierte y se observa un incremento del 22,2 por ciento en el número de nacimientos en este grupo de edad.



De igual forma, si se hace la misma comparación entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021 se observa un incremento del 21,8 por ciento de nacimientos en este grupo.

Preocupante incremento

Por otro lado, en lo corrido del año se presenta una reducción del 0,6 por ciento en el número de nacimientos de madres entre los 14 y los 19 años al compararse con el mismo periodo del 2020.



Sobre este particular, el Dane deja claro que se había alertado sobre el riesgo de incremento en embarazos en menores en Latinoamérica y el Caribe como consecuencia de la pandemia. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Fondo de Población de las Naciones Unidas(Unfpa) en diciembre de 2020 alertaron que los cierres escolares y confinamientos redundarían en que el covid-19 podría representar un retroceso de 5 años en la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente en la región.



(Le puede interesar: 37 municipios de Colombia han registrado cero muertes por covid-19)



Para entonces, se advertía que las dificultades sociales y las barreras de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva serían determinantes en estos desenlaces.



“De acuerdo con un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), las mujeres adolescentes podrían tener un 20% más de limitaciones para acceder a métodos anticonceptivos, de manera que el incremento marginal de la cantidad de embarazos precoces podría variar a cifras que representarían un aumento de la tasa específica de fecundidad adolescente de entre 6 y 11 puntos porcentuales”, dice la Unfpa.



En el mismo sentido, la agencia manifestaba que la exposición de las niñas y adolescentes a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar podrían redundar en un incremento de los embarazos no deseados, lo que sumado a la postergación de la implementación de programas de educación sexual integral, que fu un compromiso asumido por los países de la región en el consenso de Montevideo configuran un escenario desfavorable para este indicador.



(Le sugerimos consultar: Mujeres entre 40 y 60 años, más propensas a padecer cáncer de tiroides)



Llama la atención que frente a estas cifras oficiales el Ministerio de Salud dio a conocer ayer una reducción de los embarazos adolescentes, los cuales pasaron de 57,95 a 53,78 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, de acuerdo con los reportes del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía de dicha cartera.



Sin embargo no se habla de la situación de los embarazos de menores de 14 años.

El país ha tenido un 51,7 por ciento de exceso de muertes desde enero de 2020

En el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con el Dane, se registraron 117.399 muertes, que representan un aumento del 99,5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total de fallecidos, el 56,8 por ciento eran hombres y el 43,1 eran mujeres.



Es de anotar que en el mismo periodo, los mayores de 60 años concentraron el mayor número de fallecidos (69,3 por ciento) que corresponden a una variación del 91,9 por ciento frente al mismo periodo de 2020 en dicho grupo.



(Le puede interesar:37 municipios de Colombia han registrado cero muertes por covid-19 )



Las defunciones por causas naturales en hombres, de acuerdo con el estudio ‘Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones” registraron un incremento del 112,2 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con el 2020 que además ubica a las enfermedades infecciosas (donde se clasifica el covid-19 como la principal causa). En segundo lugar, están las enfermedades isquémicas del corazón y en tercer lugar las infecciones respiratorias como causas de muerte en los varones.



Por su parte, las mujeres también tuvieron como primera causa de defunción el covid-19, igualmente seguido por las enfermedades isquémicas del corazón y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares que en conjunto (esas tres causas) concentraron el 57,1 por ciento del total de fallecimientos femeninos, que tuvieron u crecimiento del 96,6 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior. Entre enero y julio de 2021 han fallecido en el país han fallecido 241.285 personas, de las cuales el 57,1 por ciento fueron hombres y el 42,9 por ciento fueron mujeres y en el mismo periodo de ese total 75.616 defunciones han sido causadas por covid-19, 28.2634 por infarto agudo al miocardio.



(Además: FDA aprueba tercera dosis contra covid-19 para mayores de 65 años)



Con respecto al exceso de mortalidad evaluada desde el 30 de diciembre de 20219 al 5 de septiembre de 2021 se encuentra un aumento del 47,9 por ciento por todas las causas, y al revisar solo las causas naturales este exceso de mortalidad fue del 55,7 por ciento, mientras que el exceso de mortalidad en el mismo periodo por causas externas tuvo una disminución del 5,4 por ciento, lo que para los entendidos deja claro que el covid-19 y las medidas restrictivas para controlar la pandemia han sido definitivas en estos desenlaces.

Más noticias de Salud

-Minsalud confirma llegada de nuevo lote de dosis de Pfizer



-MinSalud confirma llegada de 1,4 millones de dosis de Janssen este viernes

​

-Lo que necesita saber para prevenir el Alzheimer