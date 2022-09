Es común que las embarazadas tengan problemas para dormir, entre otras causas, debido a los cambios hormonales, así como por la dificultad de encontrar una postura cómoda a medida que la barriga crece.



Sin embargo, descansar oportunamente durante el embarazo es fundamental para poder estar bien durante el día y que todo el proceso de gestación se desarrolle bien. Los expertos han recomendado algunas posiciones que ayudarán a las pacientes a dormir profundamente y con mayor comodidad.



Aunque durante los primeros meses del embarazo quizá no sea el mayor problema, la postura para conciliar el sueño será un factor clave conforme avance el proceso de gestación. Los especialistas recomiendan las siguientes:



Sobre el lado izquierdo. Al estar embarazada, lo más recomendable es recostarse sobre el lado izquierdo, así llega más cantidad de sangre a la placenta llevando más oxígeno y nutrientes al bebé y se sabe que la madre tendrá un mejor descanso.



Postura semisentada. Si tiene dificultades para respirar bien debido a la congestión que muchas veces se produce a raíz de los cambios hormonales, sufre acidez o tiene constantes náuseas, puede probar a dormir bocarriba pero siempre con la cabeza más elevada que el resto del cuerpo y no horizontal.



Con las piernas en alto. Si no puede dormir a causa de la hinchazón que provoca el embarazo o los calambres en los pies, algo común en la gestación, puede dormir con las piernas en alto para mejorar estos problemas. Aunque es mejor que no duermas totalmente bocarriba y recta ni con la cabeza muy por debajo del resto del cuerpo. Por este motivo, es buena idea limitar esta posición a pocas horas de descanso o a ratos a lo largo del día para mejorar el estado de las piernas y los pies.



Cabe destacar que un buen colchón para el embarazo es algo esencial, no debe ser muy duro pero tampoco puede ser excesivamente blando. Lo ideal es que sea firme y de materiales que se adapten bien al cuerpo.

