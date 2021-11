Regulador europeo aprueba vacuna Pfizer para niños entre 5 y 11 años

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este jueves la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los niños de entre 5 y 11 años, una decisión que contribuirá a acelerar la lucha contra el virus en un momento en que la pandemia se recrudece en Europa.



La EMA dijo que un panel de expertos "recomendó ampliar la indicación para la vacuna Comirnaty para incluir a los niños de entre 5 y 11 años", dijo la agencia, usando el nombre comercial del inmunizante.



El regulador de medicamentos de la Unión Europea respaldó el uso ampliado de la vacuna para el covid-19 fabricada por Pfizer Inc. y BioNTech para niños más pequeños en edad escolar, diciendo que sus beneficios superan sus riesgos.



Un comité de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó extender el uso de la vacuna a niños de 5 a 11 anos el jueves. El régimen de dos vacuna para niños más pequeños es un tercio de la dosis que se administra a personas de 12 años o más.



La decisión se produce cuando una cuarta ola de la pandemia se extiende por toda Europa, inclinando a los países a tomar medidas de confinamiento antes de la temporada navideña.



Las autoridades están presionando a los adultos que ya han sido completamente vacunados para que reciban vacunas de refuerzo y advierten que la inmunización por si sola no sera suficiente para frenar la ola de infecciones.



Probablemente, tomará algunas semanas enviar las vacunas de dosis más bajas para niños, y la distribución probablemente comenzara alrededor del 20 de diciembre, dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, el lunes.



Aunque el covid no suele afectar tanto a los niños como a los adultos, puede transmitirse personas mas vulnerables. La recomendación del comité de la EMA se enviará a la Comisión Europea para su aprobación final.

