Minsalud explica por qué quiere eliminar el Soat y cómo sería el nuevo sistema

"No debería existir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat)", declaró este miércoles en una rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con relación a este seguro obligatorio.



Y este jueves, en entrevista con Blu Radio, el ministro Jaramillo dio algunos detalles más sobre su propuesta, que pretende eliminar el Soat y buscar opciones con un nuevo sistema de aseguramiento que funcione directamente con el sistema de salud.



Por un lado, el ministro aseguró que hay una especie de “monopolio”: “Aquí ya se sabe a dónde van a ir a parar los accidentados, usted va a Pereira, usted va a Manizales, va a Ibagué, y ya sabe dónde van a terminar los accidentados. La lucha de las ambulancias por llevarlo a una determinada clínica”, señaló.



“Además, por las irregularidades que se han venido presentando en este momento, se ha venido haciendo, por parte de la Superintendencia, una exhaustiva investigación con respecto al Soat”, con la que prometen destapar todo tipo de irregularidades encontradas, según dijo Jaramillo.



“Lo que hemos visto entonces es que se ha distorsionado y se está utilizando de una manera irregular, incluso delictiva, el Soat”, agregó en dicha entrevista.

Ante la situación expuesta, aseguró que se pueden buscar otras maneras de cubrir los gastos en caso de accidentes de tránsito: “Yo lo que creo es que esto, como en la gran mayoría de partes del mundo, esto tiene que ser un tema de salud pública y entonces debe estar dentro del presupuesto de salud”, afirmó.



“Indudablemente, tenemos que tener un seguro para que pueda responder por este tipo de situaciones, pero entonces debe entrar directamente en el sistema, así como tenemos en este momento a la gran mayoría de los colombianos afiliados, y van a seguir siendo afiliados, aquí lo que necesitamos es que una persona sea atendida en cualquier sitio del país y que no se monopolice ese tema ni se utilice mal”, explicó.

¿Cómo funcionaría el nuevo sistema?

Cuando los periodistas le preguntaron qué entidad pagaría el seguro si ya no va a existir el Soat, el ministro respondió que “entraría todo a un fondo que debe ser la atención de salud y lo pague el Adres. Pero, por supuesto, debe haber seguros para que los vehículos que están transitando respondan por este tipo de accidentes. Pero no que se siga manejando en la forma como viene manejándose”.



“Tiene que ser un tema normal, como si se presentara cualquier tipo de accidente que uno pueda tener en la casa”, enfatizó el ministro, quien también agregó que “se está utilizando el Soat en accidentes que no tienen nada que ver con los accidentes de tránsito”.



“Deberíamos tener un solo sistema para todos los colombianos, no podemos tener sistema subsidiado y contributivo (…). No vamos a tener diferencias entre sistemas, que incluso lo ha pedido la Corte Constitucional a partir de sus sentencias”, afirmó.



“Es una concepción que yo tengo sobre este tema porque no está funcionando y yo creo que sí tenemos que revisar muy detenidamente el tema del Soat”, comentó entre sus conclusiones.



También se refirió al descuento del 50 por ciento que aprobó el Gobierno para este año en la compra del Soat, propuesta que finalmente no dio los frutos que se esperaba dado que no disminuyó el porcentaje de personas que evadían la compra del seguro.



“Yo creo que lo que se pensaba era que había posibilidades de que con una rebaja aumentarían las inscripciones en el Soat y no tendríamos una cantidad de vehículos circulando en el país que no lo tienen. Todo esto hay que revisarlo y corregirlo”, aseguró.

Vehículos que tienen descuento del 50 % en el Soat

El Gobierno Nacional anunció este año el descuento de 50 % para algunos vehículos, como una medida que busca reducir los índices de accidentalidad, prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del Soat.



Así las cosas, las carrocerías con 50 % de descuento, siguiendo el decreto 2497, no tienen aumento de tarifa. Por otra parte, a las que no les aplica dicho descuento, sí tienen el aumento de 11,7 % en el precio, según lo explica el portal del GrupoR5.

Según el mencionado decreto, el descuento del Soat aplica para los siguientes vehículos:



- Taxis

- Buses y busetas

- Motocarros 5 pasajeros

- Motocarros, tricimotos y cuadriciclos

- Microbuses de servicio público urbano

- Motos con cilindraje igual o menor a 200 c. c.

- Microbuses de servicio público intermunicipal

