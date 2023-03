La empresa Cifras y Conceptos publicó una encuesta para conocer la percepción de la ciudadanía frente a un tema de opinión pública y de coyuntura social: la Reforma a la Salud presentada por el Gobierno Nacional. El estudio utilizó una muestra de 1.878 personas en zonas urbanas y 153 en lugares rurales, con un rango de edad desde los 18 hasta los 65 años o más.

En el estudio participaron 46 % de hombres y 54 % de mujeres que habitan en espacios urbanos, así como 44 % de hombres y 56 % de mujeres en zonas rurales, de todo tipo de profesiones u oficios, clasificados en niveles socioeconómicos alto, medio y bajo, con ideologías políticas de centro, izquierda y derecha.



La investigación reveló que ante la idea de la posible eliminación de las EPS, el 80 % de los encuestados no estaría de acuerdo. La cifra es elevada tanto en zonas urbanas (80 %) como rurales (74 %).

La investigación reveló que ante la idea de la posible eliminación de las EPS, el 80 % de los encuestados no estaría de acuerdo. Foto: Polimétrica / Cifras y Conceptos

Si bien el articulado propuesto por el gobierno adjudica otras funciones a las EPS y no las elimina de entrada, algunas respuestas que consignaron los encuestadores durante los grupos focales dejan ver que las personas entienden que con la implementación del modelo propuesto estas entidades se van a acabar.



Asimismo, las personas expresaron tener dudas sobre si van a perder los beneficios que ya tienen dentro del sistema de salud y otros entienden (erróneamente) que las EPS van a permanecer en las grandes ciudades y a desaparecer en los pueblos.



No obstante, el 35 % de los participantes en zonas urbanas respondió que la reforma de la salud propuesta por el gobierno le genera esperanza y el 28 % considera que con la puesta en marcha del proyecto tendrán mejores servicios y atención en salud. Esto, sin dejar de lado que, según el estudio, al 31 % de los encuestados en las ciudades no les gusta la reforma y al 11 % lo que les preocupa el cierre de las EPS.

El 35 % de los participantes en zonas urbanas respondió que la reforma de la salud propuesta por el gobierno le genera esperanza. Foto: Polimétrica / Cifras y Conceptos

En concreto, la encuesta descifró, que gustan temas sobre la reforma del gobierno como la contratación de medicamentos, la cobertura, la atención primaria en salud, la prevención, el uso de tecnología y la priorización del usuario. Mientras que desagradan aspectos como la incertidumbre durante el tiempo de transición, el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria (CAPS), la eliminación de las EPS, la posibilidad de corrupción y la concentración de los recursos.

Un 28 % considera que con la puesta en marcha del proyecto tendrán mejores servicios y atención en salud. Foto: Polimétrica / Cifras y Conceptos

En este sentido, el 78 % de las personas dijo estar de acuerdo con la necesidad de hacer mayor énfasis en la atención primaria en salud (educación en salud, prevención). De estos, el 77 % afirmó tener posiciones políticas de centro, el 90 % de izquierda y el 69 % de derecha.



Por otro lado, el 88 % está en desacuerdo con no poder elegir el lugar ni el médico donde lo van a atender, mientras que un 14 % manifestó no entender que la reforma se concentra principalmente en las zonas rurales.



Cuando se preguntó a los participantes si estarían de acuerdo en quitarles a las EPS el manejo de los recursos para que ahora los administre el Gobierno Nacional a través de la Adres, el 38 % dio una respuesta positiva. De este porcentaje, el 36 % de los encuestados manifestó tener posiciones políticas de centro, el 63 % de izquierda y el 26% de derecha.



Finalmente, sobre la aprobación de la reforma por el Congreso, el 45 % de las personas que se encuestaron en zonas urbanas y el 39 % de encuestados en lugares rurales, manifestaron que sí deberían aprobarla con algunos ajustes; el 12 % (urbano) y el 17 % (rural) aseguró que debe ser aprobada tal y como la propuso el gobierno, y el 35 % (urbano) y el 29 % (rural) manifestó que no quieren que sea aprobada.



Cabe señalar que el estudio tiene un margen de error para el agregado de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, y Villavicencio de 3,6 % con una confiabilidad del 95 % para fenómenos observados con una frecuencia de mínimo el 30 %. En el caso de los municipios clasificados como rurales, el diseño muestral fue intencional.



La muestra de la investigación en las ciudades se distribuye así: Bogotá (621), Medellín (295), Cali (264), Barranquilla (211), Santa Marta (161), Manizales (165) y Villavicencio (161). Para los municipios clasificados como rurales se repartió así: Santa Rosa de Osos (25), Uribia (26), San Vicente del Caguán (26), Tibú (25), Bolívar (Cauca) (25) y Yotoco (26).

