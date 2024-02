El VPH aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en mujeres

La infección por el virus del papiloma humano (VHP) de cepas de alto riesgo se asocia, en las mujeres, con un aumento de unas cuatro veces en el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular, según un estudio que publica The European Heart Journal.

La investigación liderada por Universidad Sungkyunkwan de Seúl incluyó a 163.250 mujeres jóvenes o de mediana edad que no tenían ninguna enfermedad cardiovascular al inicio del estudio, a las que se controló durante un promedio de ocho años y medio.



Los investigadores pudieron combinar los datos sobre los resultados de las pruebas del virus del papiloma humano (VPH) de las mujeres con los datos nacionales sobre muertes por enfermedades cardiovasculares, incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares.



El grupo de estudio, al ser de mujeres relativamente jóvenes y sanas, tenía un riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular era en general bajo (9,1 por 100.000 en total).



Sin embargo, tras tener en cuenta otros factores que se sabe que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, los investigadores descubrieron que las mujeres con VPH de alto riesgo tenían un riesgo 3,91 veces mayor de obstrucción de las arterias, indicó la revista en un comunicado.



En el caso de muerte por enfermedad cardíaca el riesgo era 3,74 mayor y 5,86 veces mayor de morir por íctus, en comparación con las mujeres que no tenían una infección por VPH de alto riesgo.



El equipo también descubrieron que el riesgo era aún mayor en las mujeres que tenían una infección por VPH de alto riesgo y obesidad.



Los virus del papiloma humano son un grupo de más de 200 virus. Dentro de los de transmisión sexual los hay de riesgo bajo, que casi no provocan enfermedades, y de riesgo alto que causa varios tipos de cáncer.



Investigaciones anteriores han sugerido que el VPH también puede contribuir a la acumulación de placas peligrosas en las arterias y este estudio demuestra una relación entre la infección por VPH de alto riesgo y las muertes por enfermedades cardiovasculares, según los investigadores.



El tabaquismo, el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes son algunas de las principales causas de muerte por enfermedades cardiovasculares, pero alrededor del 20 % ocurren en personas que no tienen estos problemas, destacó Seungho Ryu, de la Universidad de Sungkyunkwan y uno de los firmantes del estudio.



"Sabemos que la inflamación desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la progresión de las enfermedades cardiovasculares, y las infecciones víricas son posibles desencadenantes de la inflamación”, agregó Hae Suk Cheong, que también participó en la investigación.



El VPH es conocido por su relación con el cáncer de cuello de útero, pero la investigación está empezando a demostrar que también puede encontrarse en el torrente sanguíneo y podría ser el cree la inflamación en los vasos sanguíneos, contribuyendo a bloquear y dañar las arterias y aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular.



El equipo señaló que es necesario seguir trabajando para averiguar si la infección por VPH de alto riesgo tiene efectos similares en los hombres y para ver si la vacuna contra este virus puede prevenir las muertes por cardiopatías.

