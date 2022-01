Usar tapabocas en lugares públicos dejará de ser obligatorio en muchos países alrededor del mundo. En Francia la medida empezó a regir esta semana, mientras que en Alemania será gradual y en España, para finales de junio o inicios de julio la gente ya no tendrá que usar mascarilla como medida de bioseguridad.



Ante este nuevo lineamiento que se extiende en muchos territorios a nivel global, algunas personas se preguntan si en Colombia también se podrá dejar atrás el uso del tapabocas. Esta situación continúa generando polémicas de todo tipo y existen muchas opiniones encontradas sobre qué tan bueno podría ser abandonar el uso de la mascarilla en plena ola de contagios por ómicron.



Sin embargo, por ahora, el uso del tapabocas como medida preventiva de autocuidado es obligatorio. Esta semana, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, mencionó que "hoy más que nunca el uso del tapabocas es obligatorio".



Cabe resaltar que, en la Resolución 1913 de 2021 que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se extiende la 'Emergencia Sanitaria por el covid-19' hasta febrero de 2022, se menciona que es necesario "mantener las condiciones y recomendaciones de bioseguridad que se han recomendado desde el Ministerio de Salud, tales como el uso correcto del tapabocas, garantizar ventilación en los lugares cerrados, lavar las manos con frecuencia", entre otras.



Por otro lado, si bien las nuevas variantes del covid-19 representan un desafío de cara al control de la epidemia, el Ministerio de Salud siempre ha sido enfático en que el uso del tapabocas, junto a la vacunación y demás medidas de autocuidado, siguen siendo fundamentales para la protección de cada ciudadano.



"El buen uso del tapabocas es fundamental, ya va uno por algunos municipios y ciudades donde sus habitantes y autoridades están relajadas con el uso del tapabocas y recuerden que el uso del tapabocas es obligatorio, no importa si es de tela, de 3 capas, lávelo muy bien y póngaselo muy bien, que le cubra nariz y boca", instó Gerson Bermont.



Ante este escenario, el director agregó que "hoy más que nunca es obligatorio el uso del tapabocas, el lavado de manos y procurar no estar en un sitio donde haya aglomeración. Garanticemos las medidas de bioseguridad señores alcaldes, por favor ustedes son la máxima autoridad en sus territorios y son los responsables de velar para que la medida se cumpla, por favor aumenten el proceso de comunicación y vigilancia del buen uso del tapabocas en todos los espacios públicos para proteger a la población".



Así mismo, Bermont instó a toda la población susceptible de vacunación a iniciar, completar y/o reforzar sus esquemas de vacunación. "El uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y la vacunación son las medidas más costo-efectivas que existen para hacerle frente a la pandemia generada por el covid-19 y el nuevo momento que vivimos dentro de ésta", concluyó.

