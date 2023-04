La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por el protozoo Trichomonas vaginalis, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Conozca los síntomas de esta afección y cómo prevenirla.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tricomoniasis es una de las ITS más comunes en todo el mundo, con aproximadamente 156 millones de casos nuevos cada año.



Esta se transmite principalmente a través del contacto sexual con una persona infectada.



El parásito Trichomonas vaginalis se encuentra en los genitales, la uretra, la vagina o el pene, y se puede transmitir durante el sexo vaginal, anal u oral sin protección. También puede transmitirse de madre a hijo durante el parto.

La prevención de la tricomoniasis, al igual que otras ITS, implica el uso correcto y consistente de condones durante todas las relaciones sexuales. Foto: Adobe Stock

Síntomas

En muchos casos, la tricomoniasis puede no presentar síntomas. Sin embargo, cuando los síntomas están presentes, pueden incluir flujo vaginal o uretral anormal, olor desagradable, picazón, irritación o enrojecimiento en los genitales, y dolor o molestias durante la micción o las relaciones sexuales.



Sin embargo, los síntomas pueden variar en intensidad y duración. De acuerdo con los CDC, es más común que se presenten en mujeres que en hombres, quienes pueden no tener signos de alarma.

Esta ITS se puede tratar con medicamentos antiparasitarios recetados, como metronidazol o tinidazol, que son eficaces para eliminar el parásito.



Es importante que tanto la persona infectada como su(s) pareja(s) sexual(es) sean tratados al mismo tiempo para evitar la reinfección. Además, se deben evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento para prevenir la propagación de la infección.

Pronóstico y prevención

La tricomoniasis suele ser una infección curable y, con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones.



Sin embargo, si no se trata, la infección puede persistir y causar complicaciones a largo plazo, como aumentar el riesgo de infecciones del tracto reproductor superior en las mujeres y aumentar el riesgo de transmitir o contraer otras ITS, como el VIH, en ambos sexos, según la Clínica Mayo.



La prevención de la tricomoniasis, al igual que otras ITS, implica el uso correcto y consistente de condones durante todas las relaciones sexuales.



Además, es importante limitar el número de parejas sexuales y realizarse pruebas de ITS regularmente, especialmente si se tienen múltiples parejas sexuales o se ha tenido contacto sexual sin protección. También, afirman las autoridades sanitarias, es esencial informarse y educarse sobre las ITS y tomar decisiones informadas sobre la salud sexual.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor de 156 millones de personas en todo el mundo contraen tricomoniasis cada año. En Estados Unidos, los CDC informan que aproximadamente 3.7 millones de personas tienen tricomoniasis, convirtiéndola en una de las ITS más comunes en el país.



Sin embargo, se cree que la incidencia real podría ser mayor, ya que muchos casos pueden no presentar síntomas y, por lo tanto, no ser diagnosticados ni reportados.

ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

