En un estudio de laboratorio in vitro, científicos han encontrado pruebas preliminares de que los compuestos presentes en el café expreso pueden prevenir la agregación de la proteína tau, la cual está asociada con la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de la investigación fueron publicados en el 'Journal of Agricultural and Food Chemistry' de la Sociedad Americana de Química.



El proceso de preparación del café expreso implica pasar agua caliente a través de granos de café finamente molidos, lo que crea un extracto concentrado utilizado como base para diversas bebidas, como el popular espresso martini.



(Le puede interesar: Triglicéridos altos en niños: ¿cuáles son sus causas y tratamiento?).

Estudios anteriores han sugerido que el consumo de café puede tener efectos beneficiosos en enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer. Aunque los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente, se cree que la proteína tau juega un papel crucial en estas afecciones.



En individuos sanos, las proteínas tau ayudan a estabilizar las estructuras cerebrales, pero en ciertas enfermedades pueden agruparse y formar fibrillas.



Los investigadores, liderados por Mariapina D'Onofrio de la Universidad de Verona (Italia), realizaron experimentos in vitro para examinar si los compuestos presentes en el café expreso podrían prevenir la agregación de la proteína tau.



(Le puede interesar: Estas son las razones por las cuales se hincha el vientre bajo).

Facebook Twitter Linkedin

Los enemas de café pueden causar colitis y empeorar enfermedades preexistentes. Foto: iStock

Para el estudio, se extrajeron granos de café expreso de una tienda y se caracterizó su composición química utilizando espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Los investigadores seleccionaron la cafeína y la trigonelina, ambos alcaloides, así como el flavonoide genisteína y la teobromina, un compuesto también presente en el chocolate.



Estas moléculas, junto con el extracto completo de café expreso, se incubaron junto a una forma acortada de la proteína tau durante un máximo de 40 horas. A medida que se aumentaba la concentración del extracto de café expreso, la cafeína o la genisteína, las fibrillas resultantes eran más cortas y no formaban agregados más grandes. Sin embargo, el extracto completo mostró los resultados más notables.



(Le puede interesar: Conozca algunos de los mitos falsos que hay sobre los productos cosméticos).



Se observó que las fibrillas acortadas no eran tóxicas para las células y no actuaban como "semillas" para una mayor agregación de tau. Además, en otros experimentos, los investigadores notaron que tanto la cafeína como el extracto de café expreso podían unirse a las fibrillas de tau ya formadas.



Aunque se requiere de más investigación, el equipo científico señala que estos hallazgos in vitro podrían abrir el camino para la búsqueda y diseño de otros compuestos bioactivos que combatan enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer.

Más noticias en EL TIEMPO

Un estudio español abre nuevas posibilidades de tratamiento para prevenir la epilepsia

Cada madre transmite al bebé un conjunto único de anticuerpos de la leche materna

El abandono y la violencia afectan las respuestas motoras de los niños