'El SOAT no debería existir', tendría que estar dentro del sistema: minsalud

Ayer, durante una rueda de prensa, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, manifestó que para él "no debería existir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)". Aclaró que el sistema de salud debe ser universal para que todos los usuarios puedan tener acceso a la atención en salud en caso de un accidente de tránsito.



“No debería existir el SOAT, eso debería estar dentro del sistema de salud, si uno tiene un accidente y estamos todos dentro de un sistema, deberíamos ser atendidos”, señaló Jaramillo.



Según expresó el jefe de cartera, la medida inicial de bajar significativamente el precio del SOAT a los motociclistas, con el propósito de combatir la ilegalidad e incentivar el pago del mismo, no estaría funcionando.



Por su parte, Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, aseguró que, ante la incertidumbre de lo que sucede con el SOAT, la cartera trabaja para presentar, en los próximos días, los avances de un sistema de facturación electrónica. "Esto nos dará claridad sobre lo que sucede y a mediano plazo vamos a poder hacer una trazabilidad sobre cada hospital y clínica. Habrá un portal de contratación donde vamos a poder hacer un seguimiento sobre lo que se está pagando, para que tengamos una cartera real", dijo.

SOAT Foto: iStock

Durante la rueda de prensa se tocaron otros temas como el recibimiento del informe final de la subcomisión por parte de las EPS. Jaramillo aseguró que ve como positivo el trabajo realizado por la Subcomisión designada para la concertación de un nuevo texto de reforma de la salud, y que ahora el debate debe pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes.



“Se escuchó muy detenidamente a los diferentes gremios, organizaciones, pacientes, academia, sindicatos; creo que no faltó nada. Vean que al principio teníamos algo de resquemor con la Subcomisión y resultó mucho mejor que hubiera sido la Subcomisión”, resaltó el ministro.



De acuerdo con Jaramillo, el debate ya está “lo suficientemente maduro” y la Subcomisión ha trabajado intensamente por sacar adelante el proyecto. “Han trasnochado más de 10 días. Quiero felicitar a la Subcomisión, ha hecho un trabajo impecable, muy claro y muy definido. Todos, inclusive los que puede que no estén de acuerdo”, resaltó el jefe de la cartera sanitaria.



Para el ministro de salud, “se ha logrado un consenso; se han introducido nuevas solicitudes y recomendaciones del Parlamento”.



No obstante, los gremios de las EPS (Acemi y Gestarsalud) y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi señalaron en un comunicado que las “problemáticas persisten”. “La atención de los colombianos sigue en riesgo, las responsabilidades planteadas son confusas, el tiempo de transición es insuficiente y no está clara la financiación del modelo propuesto”, explican. También detallaron que el informe de la Subcomisión presenta 10 “vacíos”

