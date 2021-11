Pacientes con cáncer siguen encontrando barreras en el sistema de salud

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, presentó un informe basado en una nueva encuesta realizada a 831 pacientes con cáncer, entre el 19 de abril y el 13 de agosto.



De acuerdo a cifras del informe, el 40% de los pacientes con cáncer ha tenido que suspender o aplazar citas con especialista durante el año 2021.



Del total de pacientes encuestados, el 27% afirmó haber recibido su diagnóstico durante 2020, un año marcado por las limitaciones de la pandemia. De estos, el 51% reportó demoras o barreras de acceso para su atención.



A pesar de los insistentes llamados para que los pacientes con cáncer no suspendieran su atención médica por cuenta de la pandemia, el 33% ha tenido que suspender o aplazar algún servicio relacionado con su tratamiento oncológico durante el año 2021.



Por otro lado, el 40% de los pacientes ha tenido que suspender o aplazar citas con especialista, el 36% ha tenido demoras con la entrega de medicamentos y el 23% ha tenido que suspender o aplazar sus quimioterapias.



Llama la atención que el 66% de los encuestados consideraba que los servicios de salud no se habían restablecido durante 2021. Muchos pacientes manifestaron que el sistema sigue igual ya que con o sin pandemia, se han visto enfrentados a múltiples barreras de acceso a los servicios de salud.



Hay que destacar que el 52% de pacientes con Leucemia, Linfoma y Mieloma múltiple ingresaron por el servicio de urgencias en 2021, lo que hizo que su proceso diagnóstico fuera atendido más rápidamente de lo usual, tomando 41 días desde la conciencia de los síntomas hasta la confirmación diagnóstica (mediana).



La emergencia sanitaria trajo consigo un fortalecimiento de la Telemedicina, siendo este un aspecto importante en términos de continuidad del seguimiento oncológico. El 60% de los pacientes refirió que había accedido a esta modalidad de atención (consulta virtual o telefónica) para el seguimiento de su condición. El 60% expresó que la teleconsulta fue menos efectiva que la consulta presencial, el 36% consideró que fue igual de efectiva y solo un 4% consideró que fue más efectiva. Esto evidencia la preferencia de los pacientes oncológicos por la consulta presencial, la cual sin duda genera mayor seguridad entre los pacientes de cáncer.



A pesar de la prioridad dada a los pacientes con cáncer para acceder a la vacunación, al mes de agosto aún el 33% no había sido vacunado contra el covid-19. Las razones expuestas para no haber accedido a la vacuna fueron:



- Por recomendación médica (20%)

- Porque fue diagnosticado con covid-19 (19%)

- Por decisión personal (19%);

- Por dificultades con la EPS (6%).



El porcentaje de pacientes vacunados (67%), coincide con la percepción positiva frente a la vacuna que fue reportada por el 70% de los pacientes con cáncer. Los indecisos o los que tienen una percepción negativa frente a la vacuna corresponden al 29% de los encuestados.

