'El sistema de salud avanza hacia el colapso': dura carta de exministros al Gobierno

Por medio de un comunicado, un grupo de 18 exministros y ex viceministros de Salud emitieron fuertes cuestionamientos hacia las recientes decisiones del Gobierno entorno a este sector, asegurando que el país "avanza hacia un colapso del sistema de salud".



De acuerdo con los exjefes de la cartera, existe una grave falta de recursos que podría limitar la atención en consultas y procedimientos médicos, así como el suministro de medicamentos. Y parte de la culpa de esto, sostienen en el documento, es por el valor de la UPC asignada por el Gobierno.

"El incremento del 12,01 por ciento para la UPC aprobado en los últimos días de diciembre es muy insuficiente ya que no está basado en la información de consumo de la vasta mayoría de los afiliados al sistema... Así las cosas, el aumento definido está muy alejado de las necesidades calculadas por los expertos, del 15 por ciento para la UPC y del 10,6 por ciento para presupuestos máximos".

Comparto este pronunciamiento de 18 exministros y exviceministros de salud:

"Colombia avanza hacia un colapso de su sistema de salud". pic.twitter.com/2UPgmq6R6F — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 22, 2024

En la misiva, que fue firmada por personajes como los exministros Alejandro Gaviria, Jaime Arias, Beatriz Londoño, Gabriel Riveros, Mauricio Santamaría, entre otros, también se cuestionan otras acciones anunciadas por el Gobierno, como la construcción de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) a través de las Juntas de Acción Comunal, el nombramiento de Aldo Cadena como nuevo presidente ejecutivo de la Nueva EPS o la sonada demanda en contra de 21 EPS del país.



"Estas decisiones se a otras que vienen de atrás, orientadas a satisfacer la voluntad soterrada del Gobierno Nacional para destruir lo construido durante res décadas del sistema de salud. Retornan a la memoria expresiones públicas realizadas hace varios meses por los más altos funcionarios de este gobierno, en el sentido de precipitar una crisis, la que cada día se hace más evidente y lesiona la salud y el bienestar de millones de compatrioras, así como ponen en peligro sus vidas".



Los exministros y ex viceministros aseguran que no se está atendiendo la desfinanciación del sistema, y añaden que de esta manera se estaría buscando "por la vía de actos administrativos errados y erráticos, imponer una reforma a la salud que no soluciona los retos que enfrenta el sistema".



Con respecto a la reforma, los exfuncionarios son enfáticos en señalar que con ella no se priorizarán a los pacientes sino que, por el contrario, se favorecería el clientelismo y la politiquería en las instituciones y el manejo de los recursos públicos.



"Los colombianos debemos tener claro el peligro al que se está sometiendo el goce efectivo del derecho a la salud", rematan.



UNIDAD DE SALUD