Luego de que las EPS Sura, Compensar y Sanitas solicitaran un espacio de diálogo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando sobre la grave situación financiera que vienen atravesando y que pone en riesgo la continuidad de su operación, ayer el Gobierno aceptó reunirse con los representantes de cada entidad.



En esta semana, el jefe de cartera, reiteró varias veces que no existe algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. “Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, enfatizó.

Los motivos de la crisis financiera, según las EPS

De acuerdo con las EPS, son tres factores los que esencialmente vienen afectando al sistema y directamente a la operación de cada una de las organizaciones. El primero es que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que se recibe por cada usuario, sería insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS).



“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8 por ciento, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema”, señalan.



El segundo punto que resaltan Sura, Sanitas y Compensar es que, dicen, no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. “Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”, enfatizan.



Y finalmente aseguran que a hoy existen deudas que vienen, incluso, del Gobierno anterior, y que aumentan las problemáticas financieras. En ese sentido, resaltan montos adeudados por presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

