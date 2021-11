¿Qué une a la activista Greta Thunberg y al multimillonario Elon Musk?

Greta Thunberg se ha convertido en la última década en un símbolo de la lucha contra el cambio climático. A sus 18 años esta joven sueca está dedicada y centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. En su perfil de Instagram, ella misma se define como “activista climático y medioambiental con Asperger” (“Climate- and environmental activist with Asperger's”).



Elon Musk, por su parte, es un surafricano, emprendedor y magnate nacionalizado canadiense y estadounidense.



Es además cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, y director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. Es una de las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes.



A primera vista, no tienen nada en común. Entonces ¿por qué estos personajes, al igual que los actores Anthony Hopkins y Keanu Reeves o el multimillonario Bill Gates tienen cierta relación que los tiene ligados?



Pues curiosamente todos ellos han sido diagnosticados o han reconocido públicamente que sufren síndrome de Asperger.



El síndrome de Asperger es un trastorno que se incluye dentro del espectro autista y que afecta especialmente a las interacciones sociales, a la comunicación verbal y no verbal, así como a la capacidad para entender matices del lenguaje como el sarcasmo.

Se caracterizan por lo general por ser personas a las que les cuesta adaptarse a los cambios, radicales en sus pensamientos y suelen tener intereses muy intensos, es decir, se obsesionan por un tema. Pero esa virtud de concentración hace que puedan ser auténticos originales en sus campos de trabajo.

También se caracteriza por un anómalo funcionamiento del sistema nervioso central y que se manifiesta de diferente forma en cada individuo.



Pero todos tienen en común las dificultades para la interacción social, especialmente con personas de su misma edad, alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, interpretación literal del lenguaje o dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación.



Greta Thunberg, por ejemplo, su activismo y su travesía de 21 días por el Atlántico en 2019 para llegar a la Cumbre del Clima de Madrid la dio a conocer mundialmente.



Los rasgos Asperger más destacados son (no en todos los individuos ni en el mismo grado): falta de empatía, mutismo selectivo, mirada analítica y fría, entonación robótica al hablar y ausencia de gestos de cariño hacia sus padres, entre otras características. También tienen torpeza motora, comportamientos repetitivos y lenguaje hasta un tanto grosero, en ocasiones.



Pese a que presentan características similares, ningún paciente con síndrome Asperger es igual a otro ni en sus manifestaciones ni en su severidad. La Clasificación Internacional de Enfermedades, en su undécima edición, en 1992, lo encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.



Musk, por su parte, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló en mayo de este año que tiene síndrome de Asperger en el programa de máxima audiencia estadounidense Saturday Night Live (SNL).



Musk, un tipo de presentador invitado poco habitual en SNL, dijo en su monólogo inicial que era el primer anfitrión del programa con este trastorno caracterizado por dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, “o al menos el primero en admitirlo”.

“Miren, sé que a veces digo o posteo cosas extrañas, pero es simplemente cómo funciona mi cerebro. A cualquiera que haya ofendido, solo quiero decir: He reinventado los autos eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete, ¿pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado?”, indicó en ese momento. “Las personas con Asperger nacen sin guion, solo tenemos nuestros instintos y no sabemos qué es lo correcto”, puntualizó.

