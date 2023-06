En conversación con El Tiempo, la sexóloga Manuela Escobar –fundadora de Serez Studio, un espacio que brinda consultoria e infromación que concientiza sobre el placer, la sexualidad y la intimidad– explica la importancia de entender la diferencia entre sexo seguro y sexo protegido, cómo ser creativos al explorar el placer sin poner en riesgo la salud, además de la forma adecuada para abordar temáticas de esta índole con la pareja.



El sexo seguro y el sexo protegido son muy diferentes

La experta hace una distinción muy clara que orienta a las personas sobre los riesgos que implica cada uno, junto con los diferentes técnicas que conducen al placer. Por ende, el sexo protegido se da al mantener relaciones sexuales usando un método de barrera como el condón masculino o femenino, con el fin de evitar embarazos, además de enfermedades de transmisión sexual (ETS).



Por otro lado, está el sexo seguro que abarca muchas otras prácticas y que según Escobar "sale del concepto tradicional que se tiene sobre la sexualidad, ya que no se reduce solo a la penetración". Así que en esta categoría se hablan de las relaciones sexuales en la que no hay intercambio de fluidos, es decir, semen, liquido preseminal, sangre o fluidos vaginales.



Sin embargo, se caracteriza porque cultiva el erotismo y la intimidad en la pareja. "Cuando estamos empezando a salir con la persona y todavía no hemos llegado al punto de la penetración, tener el sexo seguro permite afianzar la relación y sentirnos más cómodos en cuanto a nuestro cuerpo", expuso la sexóloga.



Por ello, es fundamental, incluso al estar en relaciones estables, pues incluso abren la puerta a tener prácticas que ayudan a alcanzar el orgasmo previo a la penetración.



¿Cuáles son algunas de las prácticas que se pueden incluir en el sexo seguro?

Casi todas las acciones que muchas veces hacen parte del juego previo a las relaciones ingresan a esta categoría. Sin embargo, al hacerlas de buena forma, entendiendo a la persona y su forma de percibir placer, estás prácticas podrían comprender toda una jornada sexual.



Por ejemplo, la masturbación individual en que cada persona gestiona su placer y lo comparte con el otro individuo, caricias, abrazos, besos, masajes y todas las actividades que ayudan a disfrutar la sexualidad sin tener contacto con dichos fluidos.



¿Qué riesgos trae el sexo seguro y el protegido?

Cuando se quiere establecer contacto directo con fluidos y genitales, Escobar aclara que "es importante usar métodos de barrera porque existen los riesgos de contraer una ETS, pues antes del placer debe estar la seguridad".



Lo anterior, debido a que, por ejemplo, el Virus del Papiloma Humano (VPH) es uno de los padecimientos más comunes y se estima que casi el 80 por ciento de la población sexualmente activa va a tener el virus alguna vez en su vida, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.



En consecuencia, el VPH se puede contagiar a través del sexo oral y provocar cáncer de

garganta, al igual que cáncer de cuello uterino. Así, el condón es el método más importante para cuidar la salud propia y la de la pareja, porque el riesgo disminuye significativamente.



Con respecto al sexo seguro, los peligros son casi nulos, porque no hay contacto directo y permite el uso de juguetes sexuales de forma individual, incluye cine erótico, conversaciones que fluyen en cuanto a fortalecer la íntimidad.



La protección con métodos de barrera disminuye la posibilidad de contagio. Foto: iStock

¿Cómo hablar con la pareja sin pena sobre lo que se quiere en la relación sexual?

La fundadora de Serez Studio divide la comunicación, que implica el sexo, en dos simples pasos:



1. Lo que hay que hacer es ver la sexualidad con más naturalidad y cuestionar porqué cuesta expresar lo que se quiere frente a la sexualidad.



2. Hablar todo previo a los encuentros. "Pocas veces se tienen esos espacios con las parejas al iniciar la vida sexual o cuando se tiene un encuentro sexual con una pareja nueva para que sea un tema conversado", añade Escobar.



Por eso hay que hablar sin pena el tema del cuidado en las relaciones sexuales, lo que lleva a que las relaciones sean mejores y satisfactorios para ambos.

¿Cómo tener relaciones sexuales placenteras y seguras si su pareja tiene alguna ETS bajo control?

"Es una oportunidad muy linda para las parejas que están enfrentandose a una enfermedad o infección de transmisión sexual para reforzar la intimidad", dice Escobar y aclara que la intimidad son todos los espacios que conectan a las personas como pareja, diferente a la sexualidad.



Lo que lleva a investigar nuevas formas de recibir placer, nuevas prácticas, usar métodos de barrera que no les impida disfrutar. Tener en cuenta: dedales, guantes, barreras de latex que cubran el pubis para dar sexo oral a la mujer, incluir prácticas como masturbación mutua o individual, explorar juguetes sexuales, fantasías, entre otras técnicas que lleven a descubrir el cuerpo desde una forma linda.





