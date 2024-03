El secreto infalible para poder convivir con alguien que siempre está de mal humor

Dentro de todo lo que implican las relaciones humanas, siempre hay situaciones que están fuera de control para una persona. Una de las más molestas y difíciles de resolver es el mal humor constante de otros. Ya sea que haya una relación de amistad, familiar o incluso de pareja, algunos pueden estar constantemente irritables y transitar un mal momento emocional. Por eso, la duda de muchos es como lidiar con ellos sin dañar el vínculo.

Las causas del mal humor son múltiples y todos de vez en cuando tienen alguna jornada complicada. Sin embargo, algunas personas se irritan con mayor facilidad y tienen un trato con otros en el que siempre parecen estar bajo esa condición. Ante ese panorama, expertos de TherapyChat citados por El Mundo, remarcaron que lo importante como norma general es no dejarse absorber por esa energía. Más en profundidad, dividieron esa reacción en tres niveles.

Los tres conceptos que explican expertos para tratar con alguien que vive de malhumor

En lo que respecta a la manera de lidiar con ellos, se dividió la respuesta en tres ejes: acción, pensamiento y sentimiento. En el primero de ellos, se debe procurar no hacer caso a las exigencias de la otra persona esperando que con eso su mal humor se vaya. En los casos en los que no se pueda razonar, es mejor no dar esa batalla.

En el ámbito del pensamiento, es vital evitar los pensamientos pesimistas y tener en cuenta que usted no tiene la culpa de que la otra persona tenga ese humor. En este punto, la clave será tratar de entenderla, aunque eso no implique una justificación, y no dar vueltas para encontrar respuestas o explicaciones.

Consejos para convivir con personas que siempre están de mal humor. Foto: iStock

En lo que refiere al aspecto emocional, lo más sano será intentar decodificar qué emociones genera el malhumor de la otra persona. Al reconocer y diferenciar cuáles son esas reacciones que se generan, será más fácil resolverlas y evitar que afecten negativamente.