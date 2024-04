El deporte reduce riesgo de padecer cáncer y aumenta capacidad de soportar tratamientos

Durante el evento 'Caminando hacia la esperanza: mujer, deporte y cáncer', el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, afirmó que el ejercicio físico ofrece una serie de beneficios para la salud, entre ellos la reducción del riesgo de cáncer y la mejora de la capacidad del cuerpo para enfrentar tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia.

Además, señaló que en ciertos casos, los pacientes que realizan actividad física obtienen mejores resultados en comparación con aquellos que no practican deporte.

"En cáncer existen factores de riesgo evitables, que tienen que ver con los hábitos de vida, y otros que no se pueden evitar, como el factor hereditario. Si adoptamos hábitos de vida saludables como el deporte se puede reducir la mortalidad un 30 por ciento y hasta un 20 por ciento la incidencia", explicó el presidente de SEOM.

El especialista también destacó que los pacientes que realizan ejercicio físico antes y durante el tratamiento contra el cáncer experimentan menos complicaciones postoperatorias.

Esto se debe a que los programas de ejercicio previos a la cirugía ayudan a preparar al paciente de manera más efectiva. Además, mencionó estudios que indican que las mujeres que realizan ejercicio físico durante la quimioterapia muestran una mayor tasa de respuesta al tratamiento.

Sin embargo, advirtió que no todos los tipos de ejercicio físico son adecuados. Destacó la importancia de derivar a los pacientes a programas bien estructurados, con una evaluación previa de su condición física.

Además, enfatizó la necesidad de promover la formación de los profesionales sanitarios en este campo para garantizar un enfoque adecuado y seguro.

"Otro punto esencial es la formación adecuada de los profesionales que vayan a hacer ejercicio físico con los pacientes con cáncer. Todo lo que está relacionado con ejercicio físico en Oncología no es tarea del oncólogo, hay que contar con Atención Primaria, Enfermería, especialistas en deporte, y otra labor de los terapeutas ocupacionales y psicooncólogos", añadio.

El testimonio de la exjugadora del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, es un ejemplo elocuente de los beneficios del deporte en la lucha contra el cáncer. Diagnosticada con un tumor cerebral en 2020, Torrecilla atribuye parte de su éxito en la superación de la enfermedad al ejercicio físico.

"El deporte me ayudó mucho, cuando entré en quirófano lo primero que me dijo mi oncóloga es que gracias al deporte tengo un cuerpo muy bueno para soportar las quimioterapias y las radioterapias. Me dijeron que si no hubiese sido deportista la quimioterapia me hubiese comido. Lo asumí bastante bien gracias al deporte porque mientras estaba en quimioterapia cada vez que llegaba a casa hacía deporte. Para mí el deporte siempre ha sido vida, fue lo que me hizo estar a día de hoy aquí", declaró la deportista.

A pesar de las dificultades durante su enfermedad, Torrecilla mantuvo una rutina de ejercicio incluso en los momentos más difíciles. "Aunque mi cuerpo ya no respondía como antes, intentaba hacer lo que podía para mantenerme activa", relató la exfutbolista.

Por otro lado, el secretario de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (AMOH), Marcelo Ruiz, recalcó que si bien el ejercicio físico no cura el cáncer, pero si ayuda.

Proyecto 'Mujer, deporte y cáncer'



En este contexto, AMOH ha lanzado el proyecto 'Mujer, deporte y cáncer', en colaboración con diversas sociedades científicas y empresas como GSK y BMS, con el objetivo de fomentar la actividad física entre las mujeres como una medida preventiva y complementaria en el tratamiento del cáncer.

"El abandono deportivo es mayor en la mujer que en el hombre, la clave está en la educación, creemos y apostamos enormemente porque sea la sociedad científica la que difunda este mensaje, porque tiene un altavoz increíble", señaló Marcelo Ruiz.

4.2 - Día mundial del Cáncer.



La RFHE se suma a este importante proyecto. MUJER DEPORTE CANCER, #PorLaVidaMuévete - programa de prevención de cancer de Mama y Ginecológico. Un proyecto que fomenta el deporte como prevención del Cáncer.

El compromiso de instituciones y empresas en la promoción del deporte como parte de un estilo de vida saludable también se refleja en el acuerdo de colaboración entre GSK y Liga F, firmado en julio de 2023. Este acuerdo busca impulsar la participación de las mujeres en el deporte y promover hábitos de vida activos.

La presentación del documental 'Caminando hacia la esperanza', realizado por GSK, durante la jornada 'Caminando hacia la esperanza: mujer, deporte y cáncer', destaca la importancia de la actividad física en el proceso de recuperación y superación del cáncer.

