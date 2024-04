El 'plan B' de Petro frente al hundimiento de la reforma: ¿está relacionada la intervención de las EPS?

Apenas este martes la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención de la EPS Sanitas (una de las tres más grandes del país) y tan solo un día después, fuentes de la Casa de Nariño aseguran que el Estado planea intervenir también a Nueva EPS, una entidad promotora con 10 millones de afiliados y con presencia en 32 departamentos del país y en el 99,8 por ciento de los municipios.

A lo anterior habría que agregar que Nueva EPS llegó a contemplarse como una de las fichas más importantes del proyecto de reforma propuesto por el Gobierno, por lo que su intervención no parecía ser lo suficientemente clara hasta que el presidente Gustavo Petro trazó, a través de la red social X (antes twitter), lo que parece ser un plan para continuar con el proyecto de ley que se hundió en la Comisión Séptima del Senado pocos minutos después del trino.

Guillermo Jaramillo, Minsalud. Durante el debate que archivó la reforma.

"El hundimiento del proyecto de ley propuesto por el Gobierno es una derrota política, pero no es un triunfo para el sistema y para la sociedad. Hemos perdido un año y medio discutiendo sobre una reforma que no solucionaba los problemas que tienen los usuarios y pacientes, no tuvo aval fiscal, tampoco la participación ciudadana que incidiera en las transformaciones que se requieren", indicó el exministro de Augusto Galán Sarmiento ante la situación.

Si bien la Superintendencia Nacional de Salud todavía no se ha pronunciado sobre la intervención de Nueva EPS, Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios, manifiesta que esta acción del Gobierno tiene la intención de crear una comisión asesora conformada por clínicas, hospitales y asociaciones de pacientes. "Sabemos a quién de pacientes puede nombrar, pero es una organización que le dice sí al Gobierno en todo", dijo.

Y es que según lo expresó Petro a través de su publicación en redes sociales, se planea crear juntas asesoras para que las EPS intervenidas (que se cree serán aquellas 14 que, según el Ministerio de Salud, no cuentan con solvencia financiera -reservas técnicas- para ejercer su rol como aseguradoras), puedan continuar operando.

"Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy", dijo el mandatario. Esto a pesar de que los gremios de las EPS (Acemi /contibutivo y Gestarsalud / subsidiado) han reiterado en varias oportunidades que la situación de crisis que atraviesa el sistema se debe a la falta en la asignación de recursos por parte del Estado.

En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora configurada por representamtes de las clínicas hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes.



Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico(a)… https://t.co/TJSBZ3g7iG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2024

"La intervención de Superintendencia Nacional de Salud a Sanitas EPS es consecuencia de la insuficiencia en la asignación de recursos financieros de parte del Estado para atender la demanda creciente de servicios de salud de los ciudadanos, lo que propicia, a su vez, el deterioro de la calidad del servicio y de los indicadores financieros. La solicitud de estudiar y asignar más recursos al sistema de salud, a pesar de muchas conversaciones con el Ministerio de Salud y Protección Social, no ha sido atendida", manifestaron los gremios.

Con esta opinión coinciden los empresarios de la Andi que aseguraron que se presentó un plan de salvamento para solventar la crisis financiera del sistema que no fue tenido en cuenta por el Gobierno.

"Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad "gigante", dijo Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi.

A esto se suma el llamado que hizo la Corte Constitucional, en donde le ordenó en febrero pasado al Ministerio de Salud pagarles a las EPS los recursos adeudados correspondientes al Acuerdo de Punto Final, una norma firmada en el gobierno del expresidente Iván Duque en la que se estableció que se pagarían a las EPS todos los montos adeudados bajo el concepto de servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la gente hasta diciembre de 2019, después de que se evidenciara un bajo nivel de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en este aspecto.

Por otro lado, con el hundimiento del proyecto de reforma, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó que continúa la necesidad de hacer una reforma y de avanzar en procesos que permitan llegar a consensos.

"Este país necesita una buena reforma de salud que haga que la cobertura sea efectiva, que el gasto sanitario alcance, que el flujo de recursos sea transparente y que la administración sea límpia en los recursos de la salud. Por eso pensábamos que este proyecto de ley traía algunos componentes que nos podrían acercar a eso", expresó Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC.

En consecuencia, Petro explica en su trino que "se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el ministerio de salud, ninguna IPS pública o privada acreditada, debe ser excluida".

A pesar de la derrota política, el mandatario también especificó que la Adres construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. "Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad.

"Las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos de acuerdo con el grado de estabilidad laboral de sus trabajadores. No habrá despidos masivos de trabajadore[a]s de las EPS intervenidas", dice el trino.

No obstante, preocupa a los expertos la siguiente afirmación del mandatario: "El Gobierno asume su función constitucional de re-ordenador del sistema de salud".

Hasta ahora, se sabe que si se llegan a liquidar más EPS esto traería una serie de medidas drásticas por parte del Gobierno. "El Gobierno asume el control total de la EPS, lo que significa la remoción de su junta directiva y gerente actual. En su lugar, se elige un administrador designado por el estado para dirigir la entidad", explica Denis Silva.

De acuerdo con el experto, la experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las EPS que han sido objeto de intervención administrativa terminan siendo liquidadas. Este es un antecedente que no puede ser ignorado, ya que señala un posible destino para la EPS Sanitas y las que sigan,

"La calidad de la atención médica tiende a verse comprometida tras la intervención. Los usuarios podrían llegar a experimentar dificultades en la entrega de medicamentos y una disminución en la calidad de los servicios prestados. De forma alarmante, estudios indican que estas situaciones pueden llevar a un incremento en la mortalidad de hasta el 25 por ciento", aclaró.

Para el sector, es alarmante constatar que el presidente Petro tiene actualmente bajo su mando un porcentaje considerable del sistema de salud, controlando el 51 por ciento de los afiliados y manejando aproximadamente 45,5 billones de pesos. Esta situación se torna aún más inquietante debido a la falta de supervisión efectiva por parte de las entidades reguladoras.

“La intervención de Sanitas ha levantado preguntas sobre si estamos ante una medida administrativa rutinaria o el inicio de un proceso de expropiación. La magnitud y las implicaciones de esta acción, sumadas al contexto político y financiero actual del sistema de salud en Colombia, sugieren que podría tratarse de un escenario mucho más complejo y preocupante” concluyó Silva.

DANIELA VANESSA ORTIZ ÁLVAREZ

Redacción Salud