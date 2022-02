Colombia alcanzó el 80 % de la población vacunada con una dosis contra el covid-19, se acerca al 70 % de habitantes con dos dosis y pronto llegará a 7 millones de refuerzos aplicados, declaró este martes el presidente Iván Duque Márquez.



El Mandatario explicó la reactivación segura con vacunación, durante la apertura del International Footwear and Leather Show, organizado por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), que se lleva a cabo en Corferias.



“Hoy, mientras estamos celebrando este encuentro, ya hemos llegado al 80% de la población vacunada con una sola dosis. Y estamos rumbo a terminar el mes de febrero con el 70% de la población con dos dosis. Ya tenemos un camino para llegar en los próximos días a 7 millones de refuerzos”, manifestó el Jefe de Estado.



Agregó que “esto ha sido vital para proteger la mano de obra, para acompañar también a este importante sector”.



Al respecto, Julián Fernández Niño, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, reiteró recientemente que la vacunación, si bien no es la única herramienta de mitigación contra el covid-19, "es la estrategia más importante" para proteger a la población de la infección grave.



Es muy importante, afirmó, "que recordemos que Ómicron también puede matar", reiterando que no nos debemos confiar y enfocarnos en aquellas personas no vacunadas, adultos mayores o con enfermedades de riesgo que no han recibido su refuerzo.



​

"Todos somos conscientes de que estamos enfrentando un momento distinto de la pandemia, que ha traído desafíos inéditos en estos dos años que estamos completando", concluyó Fernández Niño.

