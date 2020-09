Ya son más de 30 millones de diagnosticados de coronavirus en el mundo

Este viernes, tras poco más de nueve meses y medio desde que se conocieron los primeros reportes de estas neumonías atípicas en China, el mundo superó los 30 millones de contagios confirmados por el nuevo coronavirus Sars-CoV-2, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos exactos indican que se han logrado identificar 30'214.496. Los pacientes recuperados, según los datos de los servicios sanitarios nacionales reportados a la OMS, superan los 22 millones, y de los 7 millones de casos activos sólo el uno por ciento (cerca de 61.000) están en estado grave o crítico.



América es la región más afectada por la pandemia, con 15,2 millones de contagios y una media de 100.000 diarios, el mismo ritmo que el sur de Asia, donde los contagios suman ya 5,8 millones.



Europa, con infecciones diarias que ya superan las de marzo y abril, pasó los cinco millones de casos. Esta región registra en promedio unos 50.000 nuevos positivos diarios, cuando en los meses de confinamiento sólo se alcanzaron cotas de unos 40.000, pero el número de muertes en esta segunda oleada es muy inferior.



América suma más de 521.000 muertos por covid-19, mientras que Europa suma 227.000 y Asia meridional está cerca de los 100.000.



La lista de países más afectados se mantiene sin cambios, encabezada por Estados Unidos (6,5 millones de casos y 195.000 muertos), India (5,2 millones y 84.000 fallecidos) y Brasil (4,4 millones de infecciones, 134.000 víctimas mortales). Otros cinco países latinoamericanos (Perú, Colombia, México, Argentina y Chile) están entre los 12 más afectados en cifras absolutas, y también España, en novena posición (más de 614.000 casos).



Las preocupaciones

Y si bien el ritmo en el que las infecciones aumentan en las últimas semanas muestra estabilidad, no hay una tendencia visible a la baja, con entre 1,8 y 2 millones de casos que se agregan cada semana a las estadísticas. De hecho, las muertes, que al cierre de esta edición totalizaban cerca de 950.000, superarán el millón en pocos días.



El director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, explicó que aunque la curva de casos globales se ha aplanado, esto esconde grandes diferencias entre regiones y países, ya que hay algunos donde los casos aumentan fuertemente, como en India, Argentina, España, Francia o Israel.



“Y recordemos que en lugares como África, donde no hemos visto un fuerte aumento de casos, esto podría reflejar que muchos países no tienen acceso a test adecuados”, dijo.



Como dato esperanzador, la OMS confirmó que la proporción de muertes con respecto a los casos (porcentaje de letalidad) ha caído porque se está tratando mejor la enfermedad y en la medida en que se hacen más test, las personas infectadas reciben atención más rápido.



En todo caso, el organismo aseguró que el mundo todavía se tardará en poner bajo control al coronavirus y prueba de ello es que los estudios serológicos que se realizan en numerosos países siguen indicando que la mayoría de la población mundial todavía es susceptible de contraer la enfermedad.



“Esto no se está acabando y en los países que están entrando en el invierno, cuando la gente permanecerá más tiempo en espacios cerrados, todavía hay mucho por hacer, incluido evitar eventos amplificadores” de la pandemia, sostuvo el experto.

EFE y AFP

UNIDAD DE SALUD

