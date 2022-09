El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hoy que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.



(Siga leyendo: Covid-19: la UE destinó más de 47.000 millones de euros en ayuda exterior)

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".



Tedros insistió en que detenerse ahora "es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre". Para ayudar en esta "recta final".



(Le puede interesar: La EMA respalda vacuna de Pfizer adaptada a otras dos subvariantes de ómicron)



Tedros anunció que la OMS ha emitido hoy un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales, "basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía y la sociedad".



Entre las recomendaciones, que mencionó el propio Tedros, figuran el invertir en la vacunación especialmente en grupos de riesgo, la continuidad de los test de coronavirus en laboratorio para controlar posibles nuevas variantes y mejoras en los sistemas sanitarios.

Más noticias de Salud

-Covid-19: Estados Unidos apuesta por campaña anual de refuerzo de vacunación





-Covid-19: Autoridades Europeas aconsejan refuerzo en grupos de riesgo