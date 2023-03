Esta semana se acabó el nombramiento como director encargado del Invima, del médico Francisco Rossi. El epidemiólogo, con amplia experiencia en temas de salud pública internacional y énfasis en política farmacéutica, había sido nombrado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro bajo una figura de encargo, que solo le permitía estar por máximo seis meses bajo la opción de ser nombrado en propiedad en ese tiempo o bien de que entrara otra persona a reemplazarlo.

La figura de director encargado se usa con frecuencia en procesos de transición, cuando se requiere un funcionario que podría no ser el que se quedará durante todo el Gobierno dirigiendo una entidad. De hecho, mientras era director del Invima, Rossi también cumplía funciones de asesor en el Ministerio de Salud.

Y si bien, en principio desde el Invima se esperaba que Rossi fuese nombrado en propiedad, ahora se espera que otra persona sea designada en el cargo. Mientras tanto, la Secretaria General del Invima, Mariela Pardo, una abogada que trabajó en el sector salud hace 15 años, quedó al mando.

Todo esto sucede en plena crisis por el desabastecimiento y escasez de medicamentos que atraviesa el país y que, de hecho, llevó a que la semana pasada Rossi fuese citado a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

#InvimaInforma Francisco Rossi, director del Invima, reafirma frente a Comisión VII de la @CamaraColombia que para lograr soluciones que atiendan la escasez de medicamentos, es fundamental no politizar esta situación que se registra desde años anteriores a nivel global. pic.twitter.com/9iCE02ap0Q — Invima (@invimacolombia) March 15, 2023

Allí respondió por la falta de celeridad en la solución de problemas que impactan gravemente en la entrada de fármacos a Colombia y que, en parte, están generando los problemas que hoy se ven.

El representante del partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, miembro de dicha Comisión, aseguró que es necesario que el Gobierno nombre prontamente a un director en propiedad en el Invima, dado los temas claves que maneja la entidad no solo relacionados con los medicamentos, sino también con alimentos. Pero que además se haga un plan de reforma y transformación urgente para atender las falencias que hoy aquejan a la entidad.

De acuerdo con cifras del propio Invima, hay desabastecimiento -o riesgo del mismo- en más de cincuenta fármacos. Sin embargo, las cifras no concuerdan con las de otros actores. Por ejemplo, Acemi (gremio que agrupa las principales EPS del país) ha advertido que el problema no solo no se ha resuelto desde que se advirtió el año pasado, sino que podría empeorar y que, según sus cifras, hay novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos en el país.

Por su parte Asocoldro, asociación que reúne a más de 10.000 droguerías en el país, señaló que tras conocer la advertencia de Acemi y la información de Minsalud realizaron un barrido en sus droguerías asociadas para determinar la real escasez. Según sus cifras, la escasez de medicamentos del canal comercial afecta a 62 principios activos.

“La terminación del encargo de Francisco Rossi en el Invima debe llevar al Gobierno nacional a nombrar en propiedad a un director de ese instituto. Esa entidad maneja seguridad, alimentaria, medicamentos, un tema de salud y es fundamental que el Ministerio de Salud defina la tarea y además la transformación de este instituto. Llevan 21.000 trámites represados. Un año y medio demoraría ponerse al día”, señaló Salcedo.

De acuerdo con María Clara Escobar, presidenta Ejecutiva de Afidro el gremio que reúne a las farmacéuticas en Colombia, si bien el exdirector Rossi lideró discusiones importantes sobre la necesaria transformación del Invima, lo cierto es que se requiere de una visión a largo plazo para generar los cambios que hoy se requieren.

Para ella, la falta de una cabeza que dirija y tome las riendas de las decisiones urgentes que deben tomarse afecta no solo al sector farmacéutico, sino también al de alimentos y al cosmético, donde la entidad también toma decisiones en aprobaciones.

María Clara Escobar, presidenta de Afidro. Foto: Afidro

“Hay que decir que afecta mucho porque es urgente darle una solución al actual problema de desabastecimiento. A pesar de que el Invima cuenta con un equipo técnico, la situación de desabastecimiento que viene del año 2022 requiere de medidas inmediatas y efectivas que solucione de manera radical esta situación. Resulta prioritario contar con un director en propiedad que implemente planes de descongestión y que trabaje para generar eficiencias administrativas. En la situación de escasez hemos coincidido los agentes del sector y el Ministerio de Salud en que una de las causas más importantes está en los atrasos del Invima”, resalta Escobar.

Por su parte para Bibiana Bueno, directora ejecutiva de Asocoldro, que no se cuente con un director en el Invima e incluso que se haya nombrado a uno en modalidad de encargo es una situación “crítica”, pues “te genera ciertos limitantes, porque significa que estás a la espera de un nombramiento en propiedad o de que llegue el nombrado en propiedad. Cuando estás en encargo no puedes proyectar un plan de trabajo o de acción en firme”.

TWITTER

Según ella, la intermitencia entre directores y la falta de un líder con una visión alargo plazo que pueda perdurar entre Gobiernos es lo que no ha permitido que el Invima avance en las transformaciones que requiere. “No se entiende por qué llevamos un periodo tan largo en encargo en la dirección general del Invima. Es imposible creer que un Gobierno, en cabeza de quien esté, no tenga un perfil profesional y de experiencia idóneo para la dirección general del Invima”, resalta Bueno.

Directora ejecutiva de Asocoldro, Bibiana Bueno Foto: Asocoldro

Para ella el médico Rossi presentó buenas propuestas, por lo que no se entienden por qué no fue nombrado en propiedad. Y en todo caso, señala, tampoco se entiende cómo, si no iba a ser él la persona que dirigiría la entidad, no se puedo encontrar en este tiempo a otra persona y el Invima permanezca hoy sin una cabeza visible.

“Seguimos en un estancamiento, en un congelamiento de actividades que, vuelvo y reitero, impactan en el acceso a productos para atender la salud y la nutrición del país. Todo este congelamiento que viene desde antes de pandemia, le sumamos la pandemia, le sumamos los hackeos al Invima, está generando una crisis sanitaria en el país”, enfatiza Bueno.

Para ambas directivas, el llamado clave al Gobierno es que con la mayor celeridad se nombre a un director en el Invima, pues sin una cabeza que lidere y dé un norte, la entidad seguirá cada vez más estancada, lo que impactará en sus procesos y su capacidad de resolver problemas como los que hoy enfrenta con la crisis de escasez de medicamentos.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD