El Invima completa once meses sin director en propiedad. De hecho, este cargo lo ejerce en calidad de encargada –desde el pasado 23 de marzo– la secretaria general de dicha entidad, la abogada Mariela Pardo Corredor.



Pardo reemplazó al médico Francisco Rossi, que también ejerció la dirección de manera interina por dos periodos de tres meses desde el 19 de septiembre del año pasado. Como se supo en su momento, Rossi era asesor del despacho de la exministra de Salud Carolina Corcho y, dado que los nombramientos de este tipo no se pueden prolongar más allá de dos periodos, la dirección general del Invima tuvo que ser asumida por Mariela Pardo.

Francisco Rossi, ex-director del Invima, durante el debate de control político en la Cámara. Foto: Invima

Según le explicó a periodistas el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que no haya un director nombrado en propiedad no implica que la entidad no tenga un funcionario realizando las labores requeridas desde dirección, que es lo que ha venido haciendo Mariela Pardo Corredor.

Llama la atención que después de la posesión del presidente Gustavo Petro, de quien depende directamente este cargo, el único director en propiedad ha sido Julio César Aldana, quien fue el titular en el gobierno del expresidente Duque y cuyas funciones se extendieron por un mes y doce días, hasta que fue aceptada su renuncia.

Julio César Aldana, fue el último director del Invima nombrado en propiedad. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El Invima es un instituto de máxima importancia en el contexto sanitario si se tiene en cuenta que es el encargado de velar por la seguridad de todos los elementos de consumo humano. De ahí que desde algunos sectores se critique la carencia de una cabeza que oriente y responda por estas tareas.

De igual forma, son conocidas las debilidades en su gestión, enunciadas de manera reiterada desde periodos de gobierno anteriores y caracterizadas por la congestión de trámites, la falta de claridad en algunos procesos y, en algunos casos, vinculadas con actos de corrupción.

UNIDAD DE SALUD