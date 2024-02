El ‘insospechado’ impacto de los medicamentos vencidos o mal desechados 

Los colombianos conviven con una amenaza silenciosa que acecha la salud pública desde hace años: los riesgos asociados con el manejo inadecuado de medicamentos vencidos y posconsumo. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Salud en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con fecha de corte de 2022 (últimas cifras disponibles), registró 19.422 casos de intoxicaciones por sustancias químicas, de las cuales 3.732 (19,2 por ciento) fueron por medicamentos. El 23,3 por ciento de los casos se reportaron como accidentes.

“Existe todavía una falta de conocimiento o de conciencia sobre los medicamentos vencidos y posconsumo. Cuando una persona no es consciente de los impactos que puede generar desechar incorrectamente un medicamento vencido, le da lo mismo depositarlo en una caneca, en el inodoro o en el lavamanos, y esto puede tener un impacto enorme en el medioambiente y la salud pública”, explica Jorge Trujillo, director ejecutivo de Punto Azul, el colectivo que lidera el programa de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos Vencidos en Colombia.



Gracias a esta corporación, el país entero cuenta con más de 2.200 puntos de recolección para disponer los residuos de medicamentos y evitar la contaminación, adulteración y falsificación de los biológicos. Por lo menos 1.102 municipios se han beneficiado con esta iniciativa, con grandes impactos en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bogotá, Santander, Casanare, Cesar, Nariño y Norte de Santander, donde se concentra la actividad productiva de esta industria.

Tan solo en 13 años, Punto Azul recolectó más de 3.200 toneladas de medicamentos vencidos. “Es una cifra impactante teniendo en cuenta que el peso de un empaque o de un medicamento es muy bajo. El año pasado también hemos recogido una cantidad importante de fármacos caducados, 300 toneladas. De no hacerlo, habrían sido objeto de manipulación por parte de grupos ilegales que los falsifican y alteran, una situación que habría podido afectar a cerca de nueve millones de pacientes”, asegura Trujillo.



Además de que el consumo de medicamentos vencidos puede causar resistencia antimicrobiana, también es una realidad que el riesgo por intoxicaciones es alto dados los múltiples casos de adulteración de producto, un problema que está en el radar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyas estimaciones aseguran que en países en vías de desarrollo la situación puede llegar a abarcar el 70 por ciento de los fármacos que circulan en el mercado. Esto, en parte, porque los delincuentes usan biológicos vencidos para comercializarlos de forma clandestina o para empacar falsificaciones.



Otro problema derivado del manejo inadecuado en la disposición final de los medicamentos es el aumento inminente de los contaminantes emergentes.



Autoridades ambientales han alertado de que existen ciertos principios activos (PA) en los fármacos que afectan profundamente a los ecosistemas. Un documento elaborado por el grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente asegura que aunque los PA se encuentran en concentraciones muy bajas, tienen efectos negativos sobre la fauna como la feminización de peces macho debido a biológicos como el estradiol. “Registramos la muerte de buitres por diclofenaco, efectos adversos de antihistamínicos sobre invertebrados acuáticos, de pentobarbital sobre aves rapaces y buitres, de ivermectina sobre escarabajos y moscas del estiércol y crustáceos”, dice el texto.



“Los residuos de medicamentos son peligrosos y generan procesos de contaminación diferentes a los de cualquier residuo ordinario. El nivel de contaminación de este tipo genera lixiviados que contaminan el suelo, el subsuelo, las fuentes hídricas y generan procesos de contaminación en todo el ecosistema”, explica Trujillo.

Cabe señalar que el problema de las intoxicaciones asociadas a medicamentos vencidos y el impacto ambiental de esos residuos peligrosos no sería de interés general de no ser porque, precisamente, las autoridades ambientales del país y los propios laboratorios productores de fármacos se han tomado muy en serio este fenómeno y desde hace más de una década vienen aplicando correctivos.



Desde 2009 existe en Colombia un programa estratégico liderado por los propios laboratorios, productores, importadores y comercializadores de medicamentos, cuyo objetivo es prevenir y reducir los daños ambientales y en la salud pública. Vale aclarar que el proceso no es voluntario, fue reglamentado como una política pública.



Se trata del programa Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo (PGDPP) y, en palabras sencillas, los laboratorios son los responsables de proteger el ambiente y al ser humano de los efectos nocivos de los medicamentos que fabrican y comercializan cuando están vencidos o de los excedentes que conservan los envases.

