Está en curso la preparación de los laboratorios de la red ampliada para el diagnóstico molecular en el país, mejor conocida como la red diagnóstica para el Sars-CoV-2, que ahora realizarán, además del diagnóstico de covid19, el de la viruela símica.



De esta red hacen parte más de 200 laboratorios, entre privados y públicos. El INS viene avanzando en la transferencia del conocimiento técnico para diagnóstico de la viruela símica con laboratorios departamentales de salud pública, universidades y ahora iniciará con laboratorios comerciales.



En total 14 Laboratorios Departamentales de Salud Pública (LDSP) de 19 con capacidad de biología molecular ya fueron capacitados. Además de diferentes universidades que actúan como laboratorios colaboradores en los distintos departamentos y pronto inicia el proceso con los laboratorios comerciales.



Al respecto, la directora general del INS, Martha Ospina, dijo que “en los últimos años la filosofía del Instituto Nacional de Salud ha sido desarrollar capacidades en todo el territorio nacional para que los departamentos puedan cumplir con la obligación que les corresponde, por ley, respecto a la vigilancia, el diagnóstico y la respuesta ante emergencias en salud pública".



De esta manera, en la pandemia de covid-19 se creó la red diagnóstica molecular más grande que haya existido alguna vez en Colombia. Dicha estrategia de colaboración, de entidades públicas y privadas, de tipo IPS y centros de investigación, permanece en el tiempo como estrategia de rápida respuesta.



Y agregó: "En este caso, ante el nuevo brote de viruela del mono, el INS rápidamente inició la capacitación de todos los laboratorios en territorio nacional y en paralelo ha estado capacitando laboratorios departamentales de salud pública y laboratorios colaboradores para que los departamentos tengan una capacidad de primera línea. La próxima semana iniciará la capacitación de laboratorios comerciales”.



Doris Gómez, coordinadora del Laboratorio colaborador de la Universidad de Cartagena, explicó que su laboratorio ya está listo y recibió la capacitación: “Una vez hicimos el envío de nuestro personal allá durante varios días, se realizó la PCR en tiempo real. Se leyeron todos los fundamentos y las bases teóricas de la viruela del Monkeypox y se hizo la interpretación de la técnica sobre los resultados y la secuenciación”.



Gabriela Delgado de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, primer laboratorio en iniciar diagnóstico explicó: “la organización a nivel de la prestación de servicios de salud de diagnóstico y de vigilancia epidemiológica, indica que el Instituto Nacional de Salud es nuestra cabeza de red y su papel es fundamental para que los entes territoriales y en general los prestadores podamos ofrecer a la ciudadanía los servicios de mejor calidad, particularmente con estas entidades relevantes en salud pública".



Por otro lado, Delgado también explicó que "Concretamente con la viruela del mono, el INS, quien a su vez se basa en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, realizó la transferencia que no es otra cosa que la entrega del protocolo técnico, incluso de insumos y reactivos, para que nosotros en los laboratorios territoriales, en este caso el laboratorio de salud pública como el primero de ente territorial, tuviera la manera de hacer el diagnóstico y vigilancia de los casos sospechosos o confirmados de viruela símica".



La Secretaria de Salud del Tolima, Martha Palacios Uribe, resaltó la labor del INS en los territorios: “Nosotros tenemos un agradecimiento al Instituto Nacional de Salud porque le permitieron al laboratorio de salud pública y al departamento en el marco de una pandemia fortalecerse en infraestructura, equipos y tecnología que en su momento fueron vitales para salvar vidas en la pandemia. Gracias a ese fortalecimiento y aprovechando la infraestructura, se nos hizo la transferencia para le metodología de biología molecular para la identificación y el diagnóstico temprano de la viruela símica en el departamento del Tolima”.



La estrecha colaboración entre el INS, las universidades y los centros de investigación y

profesionales de toda índole, incluso por fuera de la esfera de los profesionales de la salud, significa para el país una capacidad humana, técnica y de infraestructura para responder a eventos emergentes de cualquier índole y desde territorios periféricos, que antes no tenían esa posibilidad.



Los primeros laboratorios de salud pública entrenados para realizar el diagnóstico se ubican en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Tolima y también en ese primer grupo está el distrito de Bogotá, que ya inició.



Se trata de un entrenamiento preparado por el Instituto Nacional de Salud que en media hora les capacita específicamente en cómo tomar muestras, cómo transportarlas, cómo embalarlas y cómo realizar el diagnóstico y la lectura del resultado.



No obstante, la viruela del mono también implica retos porque no solo es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, sino también por la dermis en contacto con fluidos y lesiones del enfermo. Así que el personal de salud y de laboratorio debe cumplir, como siempre, con todos los protocolos de bioseguridad y el adecuado uso de los elementos de protección personal.

¿Cómo es la prueba PCR de la viruela del mono?

Se trata de una prueba PCR cuya muestra se toma por la boca (orofaríngea) o también una muestra del líquido de la lesión, ya que se trata de una enfermedad eruptiva. Las muestras son llevadas al termociclador en donde a través de una serie de reactivos específicos que tienen la huella digital o una parte del genoma del virus de la viruela símica, se detecta cuál de las muestras analizadas coincide con el genoma del virus que se busca identificar.



Actualmente, el INS realiza las pruebas a las personas confirmadas para viruela símica y sus cadenas de contactos, pero poco a poco esta tarea estará descentralizada en los territorios. Por lo tanto, no es una prueba masiva y los laboratorios no son de atención directa al público, reciben las muestras tomadas por los servicios de salud y las secretarías de salud. Así que actúan como receptores de muestras sospechosas que son procesadas de acuerdo con su capacidad

