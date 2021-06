El Gobierno responde a hospitales, clínicas y empresas de salud (EPS)

¿Quién tiene la culpa de la crisis que atraviesa el sistema colombiano de salud? Tratando de encontrarle respuesta a una pregunta tan inquietante, en enero de este año escribí mi primera crónica sobre el tema. En ella hablé con los voceros de clínicas y hospitales, y también con la asociación que los representa, y ellos dijeron, en conclusión, que atraviesan una tremenda crisis económica porque las entidades promotoras de salud (conocidas como las EPS) no les pagan sus servicios. En ese momento, la deuda estaba en más de 21 billones de pesos. Nada menos.



Como el ejercicio del periodismo me ha enseñado que la justicia consiste en escuchar a todas las partes implicadas en una noticia, salí a buscar a los directivos de dichas EPS, a ver qué respuesta tenían ellos a esas afirmaciones. Esa fue mi segunda crónica sobre este asunto, publicada en el pasado mes de mayo.

En pocas palabras, las EPS me dijeron que ellas deben esa plata porque el Gobierno no les paga, que en este momento les deben más de 7 billones de pesos, que no les han pagado ni siquiera los gastos que han tenido en más de un año de pandemia, que el Estado les debe plata desde el año 2007 y que ni siquiera auditan las cuentas que envían las mismas EPS.

Entonces, naturalmente, y ante ese panorama tan sombrío, me tocaba preguntarle al Gobierno qué es lo que está pasando. La pelota estaba ahora en la cancha del Estado.

Acudí al doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, que es el gerente de Adres, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, una dependencia del Ministerio de Salud, precisamente la que tiene a su cargo la tarea de pagarles a las EPS. O que debería tenerla.

Después de graduarse de odontólogo, el doctor Gutiérrez, que nació en Barranquilla, se especializó en seguridad social en universidades tanto de Colombia como de España. Tiene más de veintiséis años de experiencia en esas materias, además de ser, en la actualidad, profesor universitario.

La seguridad social

De entrada, el gerente de Adres me hizo varias precisiones que son muy pertinentes.

“Es importante aclararle a usted –me dijo– que la seguridad social, como la conocemos hoy, lleva más de 130 años. Pero en Colombia nuestra seguridad social en salud solo tiene 28 años. Casi todos los países están ajustando de manera permanente sus modelos, porque en general son sistemas muy complejos que necesitan acoples constantes”.

Y en cuanto hace relación con la existencia de Adres, solo tiene tres años largos: comenzó operaciones en agosto de 2017.

Tal vez los problemas que surgen desde entonces se originan en el hecho de que el sistema de salud tiene un doble carácter: los seguros de salud y la atención de los pacientes son un negocio de empresas privadas, pero los dineros del sistema los maneja el Gobierno.

Varios expertos, que han estudiado la situación con mucho cuidado, me informan que tal combinación entre el Estado y los particulares ha resultado fatal.

¿Les pagan a EPS o no?

Hechas estas precisiones y aclaraciones, le recuerdo al doctor Gutiérrez Sampedro que, según lo dijeron en mi crónica anterior, los directivos de las EPS sostienen que, en este momento, Adres les debe más de 7 billones de pesos. ¿Eso es verdad?

Las EPS aseguran

“Es más que eso –me responde–. Según los cobros que nos han radicado hasta hoy, son cerca de 12 billones de pesos. Lo que no le dijeron a usted es que a esas cuentas, históricamente, les hacemos glosas que están en un promedio del 30 por ciento. Las razones más frecuentes para frenar esos cobros es que ya prescribieron o caducaron legalmente, o por inconsistencias en la información que presentan y problemas de facturación”.

Pero las entidades promotoras de salud sostienen que, durante el último año, no han recibido un solo centavo de Adres por cuenta de los enormes gastos que han tenido a causa de la pandemia del coronavirus.

“El Ministerio de Salud –replica Gutiérrez Sampedro– decidió que en el año 2020 era necesario disminuir la frecuencia de los pagos generales para que esos dineros fueran dirigidos a la atención del covid. Pero para los años 2021 y 2022 ya estamos remediando esa situación”.

Gastos de la pandemia

El presidente de la Nueva EPS me dijo, en una entrevista, que los enormes gastos que genera la pandemia en Colombia los están pagando hospitales y clínicas públicos y privados, las EPS, los laboratorios clínicos, los centros de diagnóstico, las farmacias. “Todos”, me dijo. “Todos, menos el Estado”. ¿Qué responde Adres a eso?

“El Fome –me contesta Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro– es el Fondo de Mitigación de Emergencias, un organismo estatal que atiende las necesidades financieras de la salud. Pues bien: dentro de la emergencia del virus, el Fome ha aprobado recursos por 9,4 billones de pesos que se han dividido en cuatro componentes: 2,8 billones destinados al seguro de salud de la gente, 2,1 billones para ampliar la oferta de servicios sanitarios, 60.000 millones para fortalecer la salud pública, y 4,4 billones de pesos, la partida más alta de todas, para el Plan Nacional de Vacunación”.

“En consecuencia, prosigue él, la Adres ha tenido a su cargo la gestión de los recursos asignados al primer grupo, es decir, la plata para el seguro de salud de los colombianos”.

“Hemos gestionado ya, en primer lugar, el anticipo de camas para cuidados intensivos por valor de 456.482 pesos diarios por cada cama. Y para cuidados intermedios, 347.583 pesos por cada cama cada día. Este dinero se lo giramos directamente a las clínicas y hospitales que prestan el servicio, y de ello se han beneficiado 386 instituciones. Les hemos pagado ya más de 456.000 millones de pesos”.

Gutiérrez agrega que la Adres, además, ha invertido en el último año un total de 393.312 millones de pesos en beneficios para los trabajadores de la salud que le hacen frente a la pandemia, como médicos, enfermeras y sus compañeros. “De ello se han beneficiado hasta ahora 259.290 profesionales de la salud. Actualmente estamos reconociendo algunas reclamaciones que se nos han presentado”.

Contagiados y familias

El gerente de Adres agrega que, del dinero que les asignó el Fome, también han pagado una compensación temporal para los empleados del régimen subsidiado de salud, consistente en que, cuando el diagnóstico médico y los exámenes les confirman que sufren del covid, “les entregamos siete días de salario mínimo, por una sola vez. De esta manera hemos entregado 20.321 millones de pesos a 98.000 familias en todo el país”.

Para continuar demostrando que, contra lo que dicen las EPS, no es cierto que Adres no haya pagado ni un centavo en los gastos de la pandemia, el doctor Gutiérrez Sampedro me cuenta que la institución a su cargo, además de todo lo que ha dicho, “ha pagado, después del 26 de agosto del año pasado, un total de 387.932 millones de pesos por concepto de dos millones y medio de pruebas del virus, las del anticuerpo y las de antígeno”.

Adicionalmente, en este momento, está estudiando cuidadosamente cada caso de las pruebas tomadas a los ciudadanos antes del 20 de agosto que acabo de mencionar, “y esperamos reconocer cerca de 150.000 millones de pesos más para estos casos”.

La auditoría de cuentas

Sin embargo, y a pesar de todas estas minuciosas explicaciones, las EPS aseguran que en los tres últimos años, entre abril de 2018 y marzo de 2021, la Adres no auditó las cuentas que las EPS les presentaron y se limitaron, simplemente, a girarles anticipos del 50 por ciento de esas cuentas, quedándoles a deber la otra mitad de sus facturas. ¿Qué responde a esto el gerente de la Adres?

“La verdad –responde él– es que la Adres tuvo un inicio complicado desde su propio nacimiento, en el 2017, por el siniestro caso del contrato de auditoría. Eso generó una acumulación de auditorías que solo pudo empezar a resolverse a partir de junio del 2020, es decir, tres años después, con la contratación de una auditoría externa que se complementó con un equipo interno”.

Sin embargo, Gutiérrez piensa que, a pesar de eso, “los pagos de anticipos que hemos hecho en todo este tiempo son una buena medida para darle liquidez al sistema”.

Pero los dirigentes de las EPS sostienen lo contrario: que los pagos parciales son injustos y producen un gran daño al sistema de salud.

“Con el sistema de anticipos –añade Gutiérrez Sampedro–, en los tres años que van del 2018 al 2020 les hemos girado a las EPS, como anticipos, cerca de 5,8 billones de pesos”.

El pasado 21 de mayo, hace poco más de un mes, se expidió un decreto que autoriza, a partir de ahora, el pago previo del 60 por ciento del valor que las EPS radiquen en sus facturas.

Es decir: todavía les quedarán debiendo el 40 por ciento de lo que cobren, mientras se averigua si en esas facturas hay inconsistencias o inexactitudes.

La situación es tan compleja que incluso las EPS han estudiado la posibilidad de cobrarle al Gobierno por la vía judicial. “Nosotros esperamos”, dice Gutiérrez, “que antes de terminar el período del presidente Duque ya estén resueltas esas auditorías”.

Epílogo

Y, mientras tanto, las EPS dicen que, precisamente por eso, por el atraso en las auditorías del Estado, ellas no han podido pagar la totalidad de la deuda que tienen contraída con hospitales y clínicas. ¿Qué tal el enredo?

Terminando ya este trabajo, que no fue ni fácil ni grato, me siento a conversar con un verdadero experto en asuntos de salud, y que prefiere mantenerse en el anonimato. Es él quien hace el remate perfecto para esta serie de tres crónicas sobre la crisis que afronta el sistema de salud en Colombia.

“Dígame una cosa –empieza a preguntarme–: ¿por qué el Estado no les paga sus servicios directamente a hospitales y clínicas, en vez de pagarles a las EPS para que ellas, a su vez, les paguen a clínicas y hospitales?”.

Buena pregunta. Me parece que en la respuesta está la clave de todo el problema. Bueno: ahí se las dejo.

JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO