La tecnología –entendida como la conexión a las redes, el trabajo virtual y hasta la televisión– está aniquilando las ganas de ir a la cama, a tal punto que se vaticina que antes de 10 años la actividad de la planta baja será una mera curiosidad.



Aunque parezca exagerado, esa es la conclusión de un estudio hecho en el Reino Unido, que analiza el comportamiento y las costumbres sexuales de un grupo de parejas entre los 16 y los 44 años y que dejó entrever que el 40 por ciento de ellas manifestó una reducción sustancial en sus encuentros sexuales, al relacionar la frecuencia de ellos con el tiempo que llegaban juntos.



De hecho, se encontró que quienes iniciaron su relación en los 90 se dedicaban al aquello –en promedio– cinco veces al mes, mientras que por este tiempo la media está en tres para el mismo periodo, es decir, menos de una encamada grata por semana.



El asunto es que con estos y otros datos, David Spiegelhalter, un encopetado estadístico británico y profesor de la Universidad de Cambridge, proyecta que de seguir esta tendencia en 2030 el catre será un mueble dedicado exclusivamente para descansar y dormir, eso sí, acompañado de alguien que en el mejor de los casos se volteará a dormir después de dar las buenas noches.

El problema, según la investigación, es que la mayor responsabilidad de este desgano recae en el tiempo que la pareja o alguno de sus integrantes destina para revisar e interactuar en sus redes sociales o ver series en televisión, lo que termina por sacar en estampida eso que se conoce como libido y consecuentemente la actividad sexual pasa a un plano no prioritario, sin que la gente se preocupe, porque, simplemente, ya no hará falta.



Lamentable, califico este horizonte. Sin embargo, como es un estudio, la verdad prefiero tomarlo como referencia para hacer todo lo posible para que no se cumpla.



Un propósito que tiene como base el irrefutable papel en la historia de la humanidad de los polvos con ganas; los mismos que no ceden por más redes o películas que se les pongan por delante y de eso todos podemos dar testimonio. Aquí solo basta un poquito de tiempo y estar al lado de la persona que es. El resto son vaticinios. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

